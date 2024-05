Câmara de Formoso do Araguaia vota cassação de prefeito e vice de Formoso do Araguaia

da redação

A Câmara de Formoso do Araguaia decide às 19 horas desta segunda-feira, 6, se cassa ou não o prefeito Heno Rodrigues (UB) e o vice, Israel Kawe (Republicanos). A dupla foi denunciada com base na Operação Dubai, que apura desvios em um contrato de R$ 2.203.260,64 firmado com recursos Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) em 2022.

O relatório feito pela Câmara soma mais de 50 páginas e opina pela cassação de ambos os políticos. O parecer afastou todas as preliminares arguidas pelos gestores, como a defesa de que o caso deve ser julgado pelo Poder Judiciário, suspeição de vereadores por fazerem parte da oposição e suposta violação do processo legal.

A Operação Dubai aponta para desvios de recursos públicos por meio de loteamento da execução contratual com rotas de transporte escolar entre agentes públicos, com Heno e Israel agindo em conluio.