Câmara de Gurupi sob fogo: Desgaste popular e manobras eleitorais em jogo

Um fervor crescente toma conta das rodas de conversa em Gurupi: a Câmara de Vereadores está enfrentando uma crise de imagem perante a população. A raiz do problema? A distância crescente entre os políticos e os cidadãos, agravada pela aprovação de leis sem o devido debate público — como a recente lei de aumento de impostos e taxas de serviço no município e a mudança na lei orgânica com mudanças no critério da escolha do novo reitor(a) e vice reitor(a) da Unirg.

por Wesley Silas

Diante dessa situação, nossa equipe decidiu investigar as filiações partidárias dos vereadores e como eles estão se preparando para superar essa dificuldade nas próximas eleições municipais. Gurupi possui quinze vereadores, espalhados por diversos partidos. Essa distribuição partidária pode ser uma vantagem para os atuais vereadores na busca pela reeleição, exceto para o atual presidente da Casa, Valdonio Rodrigues (PDT), devido o mesmo ter desistido da sua reeleição para se candidatar a prefeito de Cariri.

Veja a análise detalhada:

– UB: Conta com três vereadores atuais, e a previsão é que pelo menos dois sejam reeleitos, podendo chegar a três.

– PSD: Um vereador atual, com reeleição praticamente garantida.

– REPUBLICANOS: Um vereador atual, também com reeleição garantida.

– ⁠PRD: Dois vereadores com mandato, sendo que um deles tem reeleição garantida.

– PODEMOS: Dois vereadores atuais, com um tendo reeleição, praticamente, garantida.

– PP: Um vereador atual, previsto para ser reeleito.

– PDT: Uma vereadora atual, com reeleição praticamente, garantida.

– PL: Dois vereadores, com um deles, praticamente, garantido para a reeleição.

– PSB: Um vereador, com reeleição, praticamente, garantida.

Essas previsões, baseadas em conversas com articuladores políticos, indicam que os partidos que formaram nominatas (listas de candidatos) têm várias chances de eleger apenas um candidato. Com essa configuração, é possível que haja desistências de candidaturas até as convenções partidárias, que são o ato legalizador das candidaturas. Os pré-candidatos que não demonstrarem força suficiente podem desistir, caso contrário, poderiam servir apenas de trampolim para eleger outro colega, transformando o sonho de disputar uma cadeira em uma missão impossível.

Acompanharemos de perto os desdobramentos dessa situação e como os protagonistas desse cenário político vão agir nas próximas semanas.