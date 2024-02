Câmara de Palmas inicia Ano Legislativo de 2024 com foco em parcerias e união entre os poderes

Por Redação

Em clima de harmonia entre os poderes, a Câmara Municipal de Palmas (CMP) deu início ao Ano Legislativo de 2024 nesta terça-feira (6), em uma sessão especial. A solenidade, conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Folha (PSDB), contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), da prefeita Cinthia Ribeiro Mantoan (PSDB) e demais autoridades do Executivo e Legislativo do Tocantins e da capital, além de servidores e público em geral.

A abertura da sessão foi marcada pela apresentação da cantora Neusinha Bahia, que interpretou a “Canção de Amor a Palmas”. Em seguida, foi exibido um vídeo institucional com um resumo das principais ações e conquistas da CMP em 2023.

Abrindo os discursos das autoridades convidadas, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) ressaltou a importância das parcerias entre o governo do Estado e a Prefeitura para o desenvolvimento da capital. “Parcerias são fundamentais para a consolidação e modernização de Palmas. O governo estadual está investindo na pavimentação de quadras em diversas regiões de Palmas, com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, vamos construir um grande centro de convenções na cidade, providenciar toda a pavimentação e outras melhorias no Parque da Agrotins que poderá ser utilizado para diversos eventos em nossa capital”, garantiu Wanderlei.

Já o presidente Folha (PSDB) destacou os avanços no desenvolvimento da cidade, especialmente na Educação do município. “A gestão da prefeita Cinthia tem sido amplamente reconhecida pelos avanços significativos na área da educação do município. A cidade de Palmas desponta como um exemplo no Brasil quando se trata de qualidade educacional, tendo alcançado os melhores índices do país no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), e sendo referência em diversos aspectos. Isso nos orgulha e mostra que estamos no caminho certo”, enfatizou Folha.

Na oportunidade, a prefeita Cinthia Ribeiro Mantoan destacou em seu discurso a boa convivência e harmonia entre a Câmara e o Poder Executivo e os índices positivos da educação na cidade.

“Quero agradecer o empenho desta Casa pela aprovação de todos os projetos que foram enviados por nossa gestão, principalmente as leis que garantiram os direitos dos nossos servidores municipais. Tenho orgulho em dizer que a educação de Palmas conquistou 1º lugar nos anos finais e 2º lugar nos anos iniciais no Ideb, isso é fruto do comprometimento de toda nossa equipe. Destaco o reconhecimento dado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) do selo diamante em reconhecimento à transparência de nossa gestão”, ressaltou Cinthia.

A Sessão Especial de Abertura do Ano Legislativo de 2024 contou com a presença de autoridades como os deputados estaduais Júnior Geo (Podemos), Valdemar Júnior (Republicanos), Vanda Monteiro (União), Eduardo Mantoan (PSDB), o pároco da Catedral de Palmas, Pe. Eduardo Zanon, secretários municipais, estaduais e representantes da sociedade civil.