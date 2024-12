Câmara de Palmas marca posse a vereadores, prefeito e vice no dia 1º de janeiro

A cerimônia já está sendo organizada e deverá ocorrer no plenário Tarcísio Machado da Fonseca, na Casa Legislativa.

De acordo com a Casa, pelo espaço limitado na galeria e no plenário, poderão participar da cerimônia autoridades e convidados dos eleitos. A população poderá acompanhar a cerimônia de posse pelo canal da Câmara no YouTube.