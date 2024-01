Câmara Municipal de Araguaína comemora aniversário com show de Flaguim Moral

Por Redação

A cidade de Araguaína se prepara para uma noite de festa neste sábado (3), na Via Lago. Em comemoração aos 63 anos da Câmara Municipal, um grandioso show está marcado para celebrar a data em grande estilo, trazendo o melhor do piseiro com a apresentação de Flaguim Moral. Essa é a primeira vez que acontecerá uma festa para celebrar o aniversário de criação da Casa de Leis de Araguaína. O evento não terá custo algum para o Poder Legislativo e será custeado por parceiros.

O presidente da Câmara Municipal de Araguaína, vereador Marcos Duarte, destaca a importância da valorização da cultura e da realização deste show em comemoração ao aniversário da Casa do Povo.

“Celebrar os 63 anos da Câmara é também celebrar nossa cultura, nossa identidade, nossa história. É uma oportunidade para a comunidade se reunir, se divertir e reconhecer o papel fundamental do Legislativo em nossa cidade. A Câmara continuará estando mais perto dos moradores de Araguaína”, ressaltou Marcos Duarte.

Além do show principal com Flaguim Moral, a noite será repleta de atrações. A partir das 20h, o Grupo Artpalco encantará o público com uma apresentação teatral. Cantores locais também terão espaço para mostrar seus talentos na festa, antecedendo o show principal.

Trabalho dos ambulantes

Os ambulantes interessados em participar do evento devem procurar a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer para efetuarem os devidos cadastros e garantirem sua participação na festividade da Câmara.