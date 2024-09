Candidato a vereador de Palmas é preso com R$ 300 mil em espécie e santinhos

da redação

Candidato a vereador de Palmas, o policial civil João Petion Ribeiro Corado (PSB) foi detido em flagrante pela Polícia Federal (PF) por volta das 14 horas desta segunda-feira, 23, em posse de aproximadamente R$ 300 mil em espécie, além de santinhos e adesivos de campanha. A ocorrência foi identificada após denúncia anônima indicar que o socialista iria promover saque de grande quantia para a compra de votos. O político foi liberado após pagamento de fiança de R$ 8 mil.

À Polícia Federal, Petion Corado afirmou que os R$ 300 mil seriam para a compra de uma fazenda em Monte do Carmo, mas não soube especificar o nome do local, não tinha contrato de compra e venda e explicou que a escritura da mesma seria feita direto no cartório. Já o valor em espécie, o candidato afirma que foi uma exigência do vendedor.