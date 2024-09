Candidato a vereador Wilderson Furtado (PSDB) pode deixar Pisoni e declarar apoio à reeleição de Josi Nunes 

da redação

A movimentação política em Gurupi segue intensa, e nos bastidores, há fortes rumores de que o candidato a vereador Wilderson Furtado, do PSDB, pode abandonar o apoio à candidatura de Cristiano Pisoni para declarar aliança com a atual prefeita e candidata à reeleição, Josi Nunes. Fontes próximas ao candidato afirmam que Furtado está insatisfeito com a falta de convergência adotada pela campanha de Pisoni.

Até o momento, Wilderson Furtado não fez declarações públicas sobre o assunto, mas espera-se que um anúncio oficial seja feito nos próximos dias.