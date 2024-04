Cariri (TO): Tetim do Açougue (UB) recebe apoio do empresário Oswaldo Stival e do deputado Eduardo Fortes

Por Wesley Silas

O empresário Oswaldo Stival (PSB) anunciou seu apoio e entusiasmo à pré-candidatura do carismático vereador Elton Moreira (UB), popularmente conhecido como Tetim do Açougue (UB), figura que conquistou a atenção do público ao ser eleito em 2020 com expressivos 11,57% dos votos válidos. Este movimento político, respaldado também pelo influente deputado estadual Eduardo Fortes, promete movimentar o cenário eleitoral da cidade de Cariri.

Tetim do Açougue (UB), cuja pré-candidatura à Prefeitura de Cariri recebeu o apoio do atual prefeito Júnior Marajó, foi calorosamente recebido nesta sexta-feira, 05, pelo renomado empresário e industriário Oswaldo Stival (PSB) e pelo deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes (PSD).

Segundo informações obtidas pelo Portal Atitude em Cariri, o prefeito Júnior Marajó está decidido a apoiar como seu sucessor o competente presidente da Câmara de Cariri, que conquistou a confiança dos eleitores em 2020 com seus 11,57% dos votos.