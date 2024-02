Carlesse inicia a formação de sua equipe para a pré-campanha à prefeitura de Gurupi

Por Wesley Silas

Carlesse conta com figuras-chave como o vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato (PL). O ex-governador conta com o respaldo do ex-ministro do TSE, advogado Tarcísio Vieira, escolhido para sua defesa.

Em uma articulação em Palmas na quarta-feira, 21, eles delinearam os primeiros passos para o lançamento da pré-campanha de Carlesse.

Enquanto Mauro Carlesse se mostra determinado a concorrer à Prefeitura de Gurupi, há questionamentos sobre sua elegibilidade, destacando a recente condenação da 4ª Vara Federal do Tocantins. O vice-prefeito Gleydson Nato, no entanto, assegura que Carlesse está sendo orientado por Tarcísio Vieira, ressaltando que a elegibilidade só é afetada por uma condenação de órgão colegiado, o que, segundo Nato, ainda não ocorreu.

Vale notar que Tarcísio Vieira, o advogado escolhido para a defesa de Carlesse, possui experiência relevante, tendo atuado anteriormente na votação do pedido de cassação da chapa Dilma-Temer em 2017, além de ter sido advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro.