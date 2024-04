Cartórios Eleitorais do Tocantins realizam atendimento com horário estendido

da redação

Para atender todos os eleitores dentro do prazo do fechamento do cadastro eleitoral, que se encerra em 8 de maio, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE), desembargador João Rigo Guimarães, determinou que a partir de hoje, dia 22 de abril, os cartórios das Zonas Eleitorais irão atender com horário estendido, das 8 às 18 horas, nos dias úteis. Outra decisão é que no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, e no final de semana dos dias 4 e 5 de maio, haverá atendimentos nos cartórios eleitorais em regime de plantão das 8 às 14 horas.

O desembargador João Rigo Guimarães destacou que essa medida é uma forma de garantir o direito ao voto para todos os tocantinenses. “Com o compromisso de assegurar o pleno exercício da cidadania e fortalecer a democracia, o TRE vai ampliar seus atendimentos para atender os cidadãos que necessitarem dos serviços eleitorais. Estamos empenhados em garantir que o maior número possível de pessoas faça a regularização eleitoral antes do fechamento do cadastro. É fundamental que todos tenham a oportunidade de participar ativamente do processo democrático”, assegurou o magistrado.

Para poder votar nas eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro, os eleitores tocantinenses têm até o dia 8 de maio para regularizar sua situação ou solicitar a primeira via do título de eleitor, ou seja, fazer o alistamento. Após essa data, não será mais possível fazer qualquer alteração no cadastro eleitoral, conforme Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).