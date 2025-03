Chapa lança pré-candidatos nos diretórios do PT nas três maiores cidades do TO

da redação

A chapa “A Esperança é Vermelha” anunciou, nesta terça-feira (11), as pré-candidaturas à presidência para os diretórios municipais do Partido dos Trabalhadores (PT) de Palmas, Araguaína e Gurupi. As pré-candidaturas serão oficializadas no encontro estadual do partido, que ocorrerá no próximo dia 22 de março, em Palmas. O grupo conta com o apoio do ex-deputado federal Célio Moura, que deve integrar a chapa para concorrer ao diretório estadual.

Em Palmas, a chapa é liderada por Messias do MST. Em Araguaína, o pré-candidato é Fontes do PT, e, em Gurupi, o Professor Fabiano. Além disso, o grupo articula uma pré-candidatura para o diretório de Porto Nacional, a ser encabeçada pela Professora Penha.

O encontro estadual do PT, marcado para o dia 22 de março, terá como pauta o debate sobre a conjuntura nacional, a discussão e aprovação da Tese Estadual da sigla, além da organização da campanha da chapa estadual e nacional.