“Chega de obras só em ano de eleição!”, alfineta Cristiano Pisoni; “desperdício de dinheiro público”, completa

Por Redação:

Com uma mensagem direta e impactante, Cristiano Pisoni lançou uma publicação nas redes sociais como parte do movimento “Fecha o Ralo”. A iniciativa visa combater o desperdício de dinheiro público e denunciar a prática de realizar obras apenas em anos eleitorais, uma estratégia que, segundo ele, compromete o desenvolvimento contínuo e sustentável da cidade.

“Chega de obras só em ano de eleição”

Na publicação, Cristiano aparece em tom sério e direto, olhando para o eleitor. Ele inicia sua mensagem apontando para um problema que, segundo ele, afeta todos os gurupienses: “Nós temos um grande inimigo em comum. O ralo tem cheiro de corrupção. Escorre o dinheiro público, destrói sonhos e oportunidades”. A metáfora do ralo é usada para ilustrar como o desperdício de recursos públicos prejudica o progresso da cidade e das pessoas que nela vivem.

Cristiano critica fortemente a prática de concentrar obras em períodos eleitorais, algo que, de acordo com ele, reflete uma administração que prioriza votos em detrimento do bem-estar da população. “Quando um Hospital Municipal não é construído por falta de gestão, as oportunidades de futuro vão pelo RALO junto com o dinheiro público. Desconfie sempre de obras em período eleitoral”, afirma no post. Ele defende que o planejamento e a execução de projetos sejam uma constante, e não apenas uma estratégia de última hora para angariar votos.

Fechar o ralo para construir o futuro

A postagem do movimento “Fecha o Ralo” não apenas aponta problemas, mas também oferece soluções. Cristiano destaca que, se o desperdício for eliminado, Gurupi poderá investir em projetos que realmente façam a diferença para a população. “Queremos uma administração transparente e responsável, que valorize cada centavo arrecadado e implemente políticas públicas eficientes e sérias. Juntos, podemos fechar o ralo por onde escoam nossos recursos e abrir as portas para um futuro de progresso e dignidade em nossa cidade. Chegou a hora de transformar Gurupi!”, propõe.

“Vamos fazer em 4 anos o que não fizeram em 40”

Ao final, da sequência de falas impactantes, Cristiano faz uma promessa audaciosa: “A hora de acabar com a farra do dinheiro público é agora. Vamos fazer em 4 anos o que eles não fizeram em 40”, sinalizando que sua administração será marcada por ações concretas e resultados visíveis, diferenciando-o dos adversários políticos.

Cristiano conclui com um convite à ação, chamando os cidadãos de Gurupi a se juntarem ao movimento “Fecha o Ralo”. “Vem com a gente estancar os vazamentos que minam nossa evolução”, finaliza, reforçando a importância da participação popular para o sucesso dessa iniciativa.

Transfomação

iniciativa de Cristiano Pisoni já começou a repercutir entre os moradores de Gurupi, que se identificam com a mensagem de combate ao desperdício e anseiam por uma gestão pública mais eficiente e responsável. O movimento “Fecha o Ralo” se apresenta como uma resposta direta às práticas políticas tradicionais, propondo uma nova forma de governar, onde o foco está nas pessoas e nas necessidades reais da cidade.

Com essa iniciativa, Cristiano busca não apenas atrair eleitores, mas mobilizar toda a comunidade em prol de uma Gurupi mais justa e próspera. O movimento “Fecha o Ralo” promete ser um divisor de águas na política local, trazendo a esperança de que, finalmente, a cidade terá uma administração comprometida com o futuro de todos.

Movimento “Fecha o Ralo”



O movimento “Fecha o Ralo” é uma campanha liderada por Cristiano Pisoni para combater a corrupção e o desperdício de recursos públicos em Gurupi. Com uma proposta de gestão transparente e eficiente, o movimento busca mobilizar os cidadãos para construir uma cidade onde os recursos sejam usados de forma a gerar benefícios reais e duradouros. “Acreditamos que Gurupi tem jeito, e esse jeito começa fechando o ralo do desperdício”, declara o candidato.