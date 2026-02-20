Cinthia Ribeiro deixa o PSDB após perda do comando da sigla no Tocantins para Vicentinho Júnior; e critica “decisões que se impõem de cima para baixo”

Por Wesley Silas

A ex-prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, anunciou nesta sexta-feira, 20, sua desfiliação do PSDB após a direção nacional do partido decidir, de forma unilateral, substituir o comando da sigla no Tocantins. A presidência estadual passa a ser ocupada pelo deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado, Vicentinho Júnior, que assume a liderança tucana no Tocantins.

Em carta pública dirigida às filiadas, filiados, lideranças e à população de Palmas e do Tocantins, Cinthia afirmou que sua decisão é motivada por “coerência e princípios” diante da forma como se deu a mudança no diretório regional.

“Tive a honra de servir Palmas por mais de seis anos e de construir uma trajetória de 12 anos no PSDB, conduzindo o partido no Estado e presidindo o PSDB-Mulher Nacional com espírito público e respeito às instituições”, pontuou a ex-prefeita, ao agradecer às lideranças e militantes que a acompanharam nesse período.

Cinthia criticou o que chamou de falta de diálogo na intervenção da cúpula nacional no diretório tocantinense. Segundo ela, a alteração do comando do partido no Estado ocorreu “sem diálogo efetivo com as bases e sem respeito à construção política legitimamente estabelecida”, o que, em sua avaliação, rompe “princípios essenciais da democracia partidária e as bases que sustentaram o espírito da Social Democracia”.

Para a ex-presidente estadual da sigla, partidos devem ser espaços de participação e respeito às regras internas. “Quando decisões se impõem de cima para baixo, sem escuta real, perdem-se a liturgia, o equilíbrio e o sentido coletivo que dão substância à vida partidária”, afirmou.

Cinthia também chamou atenção para o impacto da decisão sobre a participação feminina na política. “Em um ambiente político ainda marcado por desigualdades, é necessário reconhecer como lideranças femininas, com frequência, são tratadas como provisórias ou substituíveis ao primeiro rearranjo de conveniência”, disse.

Ao oficializar sua saída, a ex-prefeita destacou que mantém sua trajetória e seus laços pessoais dentro do partido, apesar da ruptura institucional. “Saio sem negar minha história, sem romper afetos e sem abrir mão dos valores que sempre defendi: legitimidade, transparência, respeito às regras e às pessoas”, declarou.

Cinthia reafirmou compromisso com a vida pública e com a defesa da participação das mulheres na política, indicando que continuará na atividade política em outra legenda. “Mudam-se as siglas, quando necessário. Não se muda o dever de servir e de respeitar a democracia e o nosso Tocantins”, afirmou.

Ao se despedir das tucanas e dos filiados do PSDB no Tocantins e no Brasil, a ex-prefeita expressou gratidão e reiterou que seguirá atuando pela “boa política, para o bem das pessoas e junto das pessoas”, mantendo, segundo ela, o mesmo compromisso público com Palmas e com o Tocantins.