Cinthia Ribeiro denuncia “violência política” e acusa deputado de tentar tomar comando do PSDB-TO no tapetão

Por Wesley Silas

A presidente do PSDB no Tocantins, Cinthia Ribeiro, fez uma série de publicações no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (02/02) denunciando o que classificou como “violência política” e “investidas antidemocráticas” contra a direção estadual do partido.

Segundo fontes ligadas à dirigente tucana ouvidas pelo Portal Atitude, o alvo das críticas seria o deputado federal Vicentinho Júnior, apontado como articulador de uma tentativa de afastá-la do comando da sigla no Estado por meio de manobras internas – o chamado “tapetão”.

Ataques a lideranças femininas

Nas postagens, Cinthia afirma que divergências fazem parte da política, mas ressalta que não aceita “deslealdade”, especialmente quando associada a pressão institucional, desrespeito às regras partidárias e ataques a mulheres em posições de liderança.

Ela enfatiza que sua eleição para a presidência do PSDB Tocantins decorreu de um processo que considera legítimo, baseado em diálogo, respeito às instâncias internas e reconhecimento nacional, afastando a hipótese de qualquer imposição.

Cinthia também cita o PSDB Mulher Nacional, que possui regimento e estatuto próprios, como exemplo do compromisso histórico da sigla com a democracia interna e a organização partidária.

“Tapetão não é mero incômodo”

Em tom duro, a presidente do PSDB-TO critica o que vê como discurso de defesa da democracia utilizado para justificar práticas da “velha política”, como tentativas de desestabilizar, deslegitimar e tomar o comando do partido quando uma mulher está à frente:

“Tapetão não é mero incômodo. Liderança se conquista no voto e na legitimidade”, escreveu.

As manifestações também demonstram preocupação com articulações em instâncias nacionais para pressionar a direção estadual, que ela afirma ter sido legitimamente constituída. Cinthia cita, entre os focos dessa pressão, a presidência nacional do PSDB, hoje sob comando de Aécio Neves, e o Instituto Teotônio Vilela, presidido por Marconi Perillo.

Para a tucana, o momento exige “responsabilidade institucional, respeito às regras, coerência partidária e alinhamento com a legislação eleitoral”.

Solidariedade à senadora Dorinha e “roteiro repetido” no Tocantins

Cinthia Ribeiro também manifesta solidariedade à senadora Dorinha Seabra. Nas publicações, ela lembra que estratégias semelhantes às que diz enfrentar hoje já teriam sido adotadas anteriormente no Tocantins e não prosperaram.

De acordo com a presidente estadual do PSDB, trata-se de um “roteiro repetido”, rejeitado tanto pela militância quanto pela sociedade, por não refletir os valores democráticos que o partido declara defender.

“O PSDB não é balcão de negócios, não é atalho eleitoral e muito menos um espaço onde mulheres só são aceitas enquanto obedecem”, afirma.

Defesa institucional do PSDB

Cinthia sustenta que sua resistência às articulações não tem caráter pessoal, mas sim institucional, com o objetivo de preservar a história, a integridade e os princípios da social-democracia que, segundo ela, fundamentam o PSDB.

Ela conclui as mensagens reafirmando que continuará aberta ao diálogo com aqueles que respeitam as instâncias partidárias, mas avisa que não aceitará imposições, chantagens políticas ou ataques travestidos de projetos:

“Democracia se constrói com respeito. E liderança se exerce com coragem.”

O que diz o deputado Vicentinho:

O Portal Atitude entrou em contato com a assessoria do deputado federal Vicentinho Júnior para comentar as declarações atribuídas a ele nas postagens de Cinthia Ribeiro e nas informações de aliados da tucana.

Apesar dela não ter citado nominalmente ele no X, o deputado Vicentinho afirmou, por meio da su assessoria de imprensa que :

“Não faz discussão sobre questões políticas e partidárias pela imprensa ou nas redes sociais. Sua história prova que sempre respeitou as siglas e suas lideranças”, Pontuou.

