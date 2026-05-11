Ciro Gomes descarta candidatura à Presidência e foca no Governo do Ceará

Da Redação

O ex-ministro Ciro Gomes comunicou oficialmente ao PSDB, nesta segunda-feira (11), sua decisão de não disputar a Presidência da República nas próximas eleições. Em diálogo com a cúpula tucana, Ciro ratificou que manterá o foco na pré-candidatura ao governo do Ceará, com lançamento oficial previsto para o próximo fim de semana.

Articulação com a cúpula tucana

A decisão foi transmitida por telefone ao presidente nacional do PSDB, deputado Aécio Neves (MG). O dirigente havia convidado o ex-ministro para encabeçar a chapa presidencial do partido. Em nota oficial, Aécio confirmou o teor da conversa e afirmou que a legenda priorizará a consolidação do nome de Ciro no cenário estadual, visando o fortalecimento da sigla na região Nordeste.

A cúpula do partido, que inclui o senador Tasso Jereissati (CE), pretende utilizar a candidatura de Ciro como um ponto de resistência à polarização política nacional. O partido informou que continuará o debate interno para definir o nome que representará a sigla na corrida ao Palácio do Planalto.

Retorno ao PSDB e histórico político

Ciro Gomes retornou ao PSDB após um período de 15 anos filiado ao PDT. A migração ocorreu após divergências internas no antigo partido, motivadas pela aproximação da legenda com o governo federal.

Com um currículo que inclui quatro disputas presidenciais — a última em 2022, quando obteve aproximadamente 3% dos votos válidos — Ciro retoma o projeto estadual em uma base que já liderou. Ele foi governador do Ceará entre 1991 e 1994, justamente durante sua primeira passagem pelo ninho tucano.

Mudança de dinâmica das alianças no Ceará

O anúncio deve alterar a dinâmica das alianças regionais no Ceará, onde o PSDB busca retomar o protagonismo executivo. A oficialização da pré-candidatura no próximo fim de semana marcará o início da montagem do palanque estadual, que deve servir de base para os candidatos ao Legislativo da coligação.

Análise Política A desistência de Ciro Gomes da disputa nacional reflete um movimento de pragmatismo eleitoral, priorizando a reconquista de capital político em seu reduto histórico após o desempenho limitado no último pleito presidencial. Ao optar pelo governo estadual, Ciro busca evitar o isolamento político e oferecer ao PSDB uma vitrine competitiva em um estado estratégico, enquanto o partido tenta se reorganizar diante da fragmentação da terceira via e da hegemonia dos blocos polarizados no cenário federal.