Cleiton Cerqueira tem candidatura confirmada pela Justiça Eleitoral e segue como único candidato deferido em Porto Alegre do Tocantins

Por Redação

A Justiça Eleitoral deferiu, no início da noite deste sábado, 14, o registro de candidatura de Cleiton Cerqueira, do Partido Progressista (PP), para o cargo de prefeito de Porto Alegre do Tocantins.

Com sua candidatura aprovada, Cleiton, que é conhecido por seu compromisso com a comunidade, expressou sua satisfação ao lado do vice, João de Caboquim, do Republicanos.

Durante a comemoração, que contou com a presença de apoiadores e candidatos a vereadores, Cleiton Cerqueira enfatizou sua dedicação em promover a continuidade do desenvolvimento para a população portoalegrense.

Cleiton ressaltou a importância de um trabalho conjunto, focado nas necessidades da comunidade, e se comprometeu a ouvir e atender as demandas dos cidadãos, destacando que sua candidatura representa uma oportunidade da continuidade do desenvolvimento para a cidade.

A aprovação de sua candidatura é um passo importante na corrida eleitoral, que promete ser marcada por propostas voltadas ao bem-estar da população. “Essa é mais uma prova que trabalhamos sempre com a verdade e a transparência. Aqui, temos compromisso com Porto Alegre do Tocantins. Uma chapa limpa, que nunca falsificou documentos ou respondeu qualquer ato de improbidade na justiça. E é exatamente com esse compromisso que ao lado do meu vice, João de Caboquim, que vamos trabalhar com honestidade, transparência e com a verdade para a população. Faremos uma gestão humanizada, comprometida pela continuidade do progresso da nossa cidade. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui como representante legítimo e limpo e agradeço também a toda população que tem abraçado nosso projeto, na certeza do nosso compromisso com cada cidadão deste município”, enfatizou.

Justiça Eleitoral

Na noite do último sábado, a Justiça Eleitoral, indeferiu o registro de candidatura do médico Dr Pedro Noleto (PDT) é do vice Neuzair (MDB).

Pedro está inelegível até 2028, com base no artigo 1º, I, “e”, da Lei Complementar 64/90, além da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo crime de falsidade ideológica.