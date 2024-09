Clima tenso nas eleições em Gurupi: Coordenador de campanha encontra rastreador em seu veículo e culpa a oposição

Por Wesley Silas

No encerramento de uma semana eleitoral marcada por tensões e violência em Brejinho de Nazaré com um homicídio, em Almas com ameaças ao prefeito e em Cariri com confronto entre grupos rivais que disputam a Prefeitura; a cidade de Gurupi destacou-se não apenas pelos conflitos acirrados comuns em disputas políticas, mas também por um episódio de espionagem política. Lucas Lemes, um dos coordenadores de campanha da prefeita Josi Nunes (UB), relatou ter encontrado um rastreador escondido em seu veículo, sinalizando um escalonamento das tensões eleitorais na cidade.

Lemes expressou sua preocupação com a segurança do processo democrático em Gurupi, afirmando que a oposição tem agido de forma perigosa e fora dos padrões democráticos. “Eu acabei de encontrar no meu veículo um monitorador veicular que custa cerca de R$ 400,00 no Mercado Livre e ainda está funcionando. Estou indo à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e vamos descobrir quem habilitou este dispositivo”, declarou Lemes, que está decidido a identificar os responsáveis por esta vigilância indevida.

Além disso, Lemes relatou ataques diretos à sua residência, com pedras sendo lançadas em direção à sua casa. “Ontem, recebemos duas tijoladas. Uma delas quebrou a cerca, com intenção de danificar nosso carro e que poderia ter atingido crianças em casa. Tomaremos todas as medidas necessárias para identificar os autores destes atos”, desabafou ele. Lemes criticou a oposição, afirmando que recorre a intimidação devido à falta de propostas convincentes e credibilidade.

Este incidente destaca as crescentes preocupações com a segurança e integridade do processo eleitoral na região, refletindo um ambiente onde a democracia e a civilidade estão sendo constantemente postas à prova.