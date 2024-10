Coberturas do IPASGU: mudança foi “durante a gestão do ex-prefeito Laurez Moreira”, responde Josi Nunes sobre veiculação no programa eleitoral de Eduardo Fortes

Por Redação

Segundo a assessoria da candidata, a campanha eleitoral do candidato Eduardo Fortes (PSD) divulgou informações falsas e caluniosas a respeito da atuação da prefeita Josi Nunes no seu programa eleitoral gratuito, relacionadas ao Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi (IPASGU). Em seu programa eleitoral, foi afirmado, de forma irresponsável, que a gestão da prefeita teria retirado serviços essenciais da cobertura do plano de saúde do IPASGU, como UTIs e cirurgias de grande porte, por meio de uma portaria emitida “na calada da noite”.