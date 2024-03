Coletivo SOMOS anuncia filiação ao PT em Palmas

da redação

O coletivo SOMOS deixará o PSB após quatro anos e formalizará sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) na próxima sexta-feira (22/3), a partir das 18h, em Palmas. O evento de filiação ocorrerá na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet), situada na 110 Norte. A filiação ocorrerá durante a Plenária Municipal do PT.

O movimento, que tem conquistado espaço no cenário político local, enxerga na filiação ao PT uma oportunidade para ampliar sua atuação, além de unir esforços junto com diversos nomes da sigla em busca de uma cadeira no parlamento palmense.

“É com imensa honra e alegria que nos juntamos a um partido que acolhe nossas lutas e objetivos comuns. Em nome do SOMOS, expresso nossa gratidão pelo acolhimento a todas as amigas, amigos e filiados do Partido dos Trabalhadores, na pessoa do Presidente Municipal, Vilela do PT, quanto do estadual, Zé Roberto. Também queremos fazer um agradecimento especial ao nosso amigo Edy César, que fez o convite a nós, que agora está sendo formalizado. Estamos comprometidos em somar forças nesta luta coletiva”, declarou a administradora e membra do Coletivo, Thamires Lima.