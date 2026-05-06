Mauro Carlesse consolida apoio de vereadores de Laurez Moreira e lideranças de Josi Nunes em Gurupi

Por Wesley Silas

O ex-governador Mauro Carlesse (PSD) oficializou, nesta quarta-feira (6), a ampliação de sua base política em Gurupi ao reunir apoios tanto de parlamentares ligados ao vice-governador Laurez Moreira (PDT) quanto de lideranças do grupo da prefeita Josi Nunes (UB). A articulação ocorre após a desistência de Carlesse em disputar uma vaga na Câmara Federal, movimento que evitou o confronto direto com a candidatura de Luana Nunes e reorganizou as alianças locais para o Senado e o Governo do Estado.

Convergência de forças políticas locais

A agenda em Gurupi foi marcada pela adesão de cinco vereadores da base de Laurez Moreira: Marílis Fernandes, Pedro Morais, André Caixeta, Romildo e Rodrigo Maciel. Paralelamente, lideranças ligadas à prefeita Josi Nunes também manifestaram suporte ao ex-governador, consolidando um bloco de apoio que une grupos historicamente divergentes no município.

A unificação em torno do nome de Carlesse é resultado direto de um acordo de reciprocidade. Ao abrir mão da candidatura a deputado federal, Carlesse facilitou o projeto político da família Nunes em Gurupi, recebendo em troca o aval da prefeita para sua inserção nos palanques da base governista.

Reorganização das candidaturas majoritárias

Com a nova configuração, o grupo político liderado por Josi Nunes passa a trabalhar com um leque de apoios ao Senado que inclui, além de Carlesse, o deputado Carlos Gaguim e o senador Eduardo Gomes. No plano estadual, a prefeita reforça sua fidelidade ao atual alinhamento político, distanciando-se de incertezas que costumam marcar o período que antecede as convenções partidárias.

Para ratificar a aliança perante o eleitorado, Josi Nunes e Mauro Carlesse participaram juntos de um ato público durante a celebração do aniversário da secretária municipal da Mulher, Cristina Donato. O gesto serviu para oficializar a transparência dos acordos firmados entre as siglas PSD e União Brasil na região.

Análise do cenário

O cenário em Gurupi demonstra que a viabilidade eleitoral no Tocantins tem sido pautada pela pacificação de conflitos locais em prol de projetos maiores de poder. Ao atrair simultaneamente o apoio de nomes fiéis a Laurez Moreira e de lideranças da gestão Josi Nunes, Mauro Carlesse reposiciona-se como um articulador capaz de transitar entre diferentes alas. Para o eleitor, o desafio será absorver essa rápida reorganização de forças, que prioriza a estabilidade das coligações em detrimento das históricas disputas municipais.