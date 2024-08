Coletivo Somos oficializa candidatura à Câmara Municipal de Palmas com a publicação de manifesto

Por Redação

O Coletivo Somos, divulgou seu manifesto oficial, que marca a formalização de sua candidatura à Câmara Municipal de Palmas. O documento, estabelece as bases e os princípios que orientarão a campanha e, caso eleitos, o mandato do coletivo.

O manifesto, apresenta uma visão de cidade mais inclusiva, participativa e sustentável. Composto por um conjunto de propostas elaboradas de forma colaborativa, o texto reflete a diversidade de vozes que compõem o Somos, reunindo demandas de diferentes setores.

Propostas e Princípios

No documento, o Coletivo Somos destaca seis eixos principais de atuação: justiça social, defesa dos animais, valorização dos servidores públicos, valorização de mães solos e mães atípicas que se encontram em situação de vulnerabilidade, promoção de da cultura e manifestações populares, além do combate à todas as formas de discriminação. Cada um desses eixos é desdobrado em propostas concretas, como a ampliação do acesso à educação de qualidade, o fortalecimento de políticas públicas de saúde e a defesa de um ambiente urbano mais sustentável.

Além das propostas, o manifesto reafirma o compromisso do Coletivo com um mandato coletivo e colaborativo, em que a população terá participação ativa nas decisões. “Nosso mandato será construído a muitas mãos, ouvindo e dialogando com quem mais precisa”, afirma Thamires Lima, integrante do Coletivo Somos.

Repercussão e Expectativas

A publicação do manifesto foi recebida com entusiasmo por apoiadores do coletivo e por setores da sociedade civil organizada. Alexandre Peara, um dos integrantes do Somos, ressaltou a importância do documento como um marco na luta por uma política mais inclusiva em Palmas. “Este manifesto é mais do que um conjunto de propostas; é um compromisso com a cidade e com as pessoas que nela vivem. Queremos construir uma Palmas onde todos tenham voz e vez”, declarou.

A oficialização da candidatura do Coletivo Somos traz uma nova perspectiva para o debate político local. Com um discurso pautado na inclusão e na participação popular, o coletivo espera conquistar a confiança dos eleitores e fazer a diferença na Câmara Municipal.

Confira aqui o Manifesto