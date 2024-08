Coligação ‘A Força Que Vem do Povo’ recebe apoio da ASPRA e do Partido Novo

Os candidatos a prefeito de Gurupi Eduardo Fortes e vice Juarez Moreira recebem apoio da Associação das Praças e Servidores Militares do Tocantins (ASPRA), na manhã desta terça-feira, 27, e logo em seguida o partido NOVO juntamente com seus candidatos a vereador anunciaram o apoiou à candidatura do candidato da Coligação ‘A Força Que Vem do Povo’

Por Redação

Coligação ‘A Força Que Vem do Povo’ agora conta com o apoio da Associação das Praças e Servidores Militares do Tocantins (ASPRA.). Ao receber o apoio, Eduardo Fortes disse que associação representa um importante segmento da segurança pública de Gurupi e região, que durante a reunião destacou a confiança em Eduardo Fortes e Juarez Moreira para liderarem projetos que valorizem a categoria e promovam a melhorias na segurança e nas condições de trabalho dos militares.

Na ocasião, o candidato reforçou seu compromisso em implementar políticas que garantam melhores condições de trabalho para os militares, além de ampliar os investimentos em segurança pública.

Anúncio do Partido NOVO

O partido NOVO juntamente com seus candidatos a vereador anunciaram o apoiou à candidatura de Eduardo Fortes para prefeito de Gurupi nesta terça-feira, 27.

“Com apoiou do partido NOVO, conhecido por sua agenda de renovação política e eficiência na administração pública, é um importante reforço para a coligação, que se apresenta como uma alternativa sólida para a gestão do município. O movimento simboliza, ainda, a construção de uma base política ampla, capaz de promover uma governança colaborativa e voltada para o bem-estar da população gurupiense”, informou a assessoria da Coligação.

A candidatura de Eduardo Fortes agora segue mais fortalecida para a disputa eleitoral, com a expectativa de que a união do NOVO e seus candidatos a vereador representem um compromisso real com as demandas e os anseios da comunidade.

Por: Ascom

Eduardo Fortes (PSD)

Candidato a prefeito de Gurupi

Foto: Otávio da Silva