Com a bênção de Marcelo Miranda, pré-candidato a prefeito de Ipueiras, Nicolas Pedreira disputará o pleito de 2024

Por Redação

Com a presença do presidente do diretório estadual da sigla, o ex-governador Marcelo Miranda, o jovem empresário do agronegócio, Nicolas Pedreira de 27 anos, foi anunciado como pré-candidato à prefeito do município de Ipueiras em evento de filiações de novos membros ao MDB na cidade.

Nicolas vai para sua primeira disputa, apesar da pouca idade já é referência de responsabilidade e atuação em prol da população do município.

Ele afirma que colocou seu nome à disposição atendendo ao desejo de grande parte dos munícipes que acreditam em seu potencial e propósitos para mudar a realidade de Ipueiras.

O sucesso de participação e representatividade de lideranças políticas, religiosas, membros do setor cultural, amigos, familiares dentre outros no evento, refletiu a força do nome do jovem empresário que possui um enorme reconhecimento na cidade, graças ao seu trabalho sério e a humildade como uma característica pessoal.

Em discurso, Marcelo Miranda, exaltou Nicolas em uma sequência de elogios. “Esse é um rapaz inteligente, humilde e visionário”, iniciou Marcelo ao se dirigir a Nicolas.

E seguiu afirmando: “Eu acho que o Nicolas é uma personificação do que queremos e precisamos para o cenário político do Tocantins. Ele tem um futuro político excepcional, e muito me honra tê-lo como membro do MDB”, enfatizou o presidente do diretório estadual do partido.

Emocionado, Nicolas agradeceu a todos os presentes pelo apoio e garantiu que fará uma eleição transparente, com garra, humildade, sendo um ponto de equilíbrio como prega o MDB.