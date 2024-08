Com a presença da senadora Leila do Vôlei, Laurez Moreira reúne grande público para debater a política no Tocantins em Encontro Estadual do PDT

Por Redação

Evento teve como objetivo fortalecer a união entre os membros do partido em todo o estado, neste momento em que se aproxima do período de campanha eleitoral, e trazer bons exemplos de trajetórias que contribuem para o desenvolvimento do País

“Hoje tivemos uma noite muito especial, momento em que escolhemos reunir todos os nossos companheiros para falar da boa política. Quero agradecer a esta grande senadora, a nossa Leila do Vôlei, que é orgulho de todos nós brasileiros por tudo que ela representa no esporte, por compartilhar conosco sua trajetória, por ter trazido o seu trabalho e as suas experiências. Tenho muito orgulho de estar hoje à frente deste partido que tem uma história tão bonita e inspiradora e, posso dizer com convicção, que o PDT será um dos partidos que mais vai crescer proporcionalmente no estado. É uma alegria ver o nosso partido estruturado em todos os municípios do Tocantins”, disse o presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Tocantins e vice-governador do estado, Laurez Moreira, durante o Encontro Estadual do PDT, realizado na noite desta quinta-feira, 8, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas.

O presidente estadual do PDT também agradeceu a presença de todos que contribuíram para o sucesso do evento e se colocou à disposição. “Vocês podem contar comigo, estarei em todos os municípios defendendo os meus companheiros, candidatos a vereador e a prefeito, conte com esse presidente que faz política por vocação. Vamos em frente, construir esse partido, fortalecer a nossa base, defender os nossos ideais, as políticas sociais que venham a atender principalmente as pessoas mais humildes”, concluiu Laurez Moreira.

Destaque nacional do encontro, a participação da senadora Leila Barros, popularmente conhecida como Leila do Vôlei, abrilhantou a noite. Ela, que tem em sua trajetória uma atuação marcada pela democratização do acesso aos programas esportivos, bem como a defesa dos interesses das mulheres, a educação como instrumento de transformação, a saúde, a gestão pública inovadora, transparente e efetiva, em seu discurso trouxe o orgulho de sua história, sua experiência de parlamentar e deixou um recado especial para as mulheres tocantinenses.

”No esporte aprendi que não se chega a lugar nenhum sozinho, principalmente no meu esporte coletivo. A gente aprende que não existe o nós contra eles, que a gente tem que aprender a lidar com as diferenças; em grupo nem todo mundo vai pensar igual, mas todo mundo pode somar e agregar a um objetivo comum. Por isso que o PDT foi o partido que eu escolhi lá atrás para entrar, porque é um partido que tem a capacidade de diálogo. Nós precisamos quebrar essa energia do nós contra eles, e acima de tudo, sermos um partido que busque o diálogo. Essa é a missão do nosso partido. Sigam firmes, escolher a política com o objetivo de transformar a vida das pessoas é um grande desafio, mas é possível. A política pode ser sim um caminho para a transformação social. Está na hora de acreditarmos na juventude, nos povos indígenas, acreditar nas mulheres. Deixo, a cada um de vocês, um recado em nome do nosso presidente Lupi, que o PDT Nacional, a nossa executiva estará com todos vocês. E de forma muito especial, a todas as mulheres, nós precisamos que cada uma de vocês tenha participação na implementação de políticas públicas fundamentais em todas as áreas. As mulheres e homens precisam caminhar lado a lado, para que tenhamos um país mais próspero, mais igual e mais justo”, afirmou a senadora.

Mulher na política

A ativista e ex-secretária dos Povos Originários e Tradicionais do Tocantins, Narúbia Werreria, falou da importância da participação feminina e indígena nos espaços de debate político.

“Que responsabilidade falar como representante dos povos originários deste estado, aqui neste encontro, e ser voz também de nós mulheres, pois diante dos fatos, é preciso que nós nos posicionemos e não aceitemos mais ficar de fora de nenhum espaço de poder, sejamos nós mulheres, indígenas ou quilombolas. Somos maioria de eleitoras, mas ainda não temos representatividade suficiente. Nós precisamos mais do que nunca, e eu peço a todos os homens, porque essa é uma luta de todos nós, não é possível que nós continuemos sem representação. Estar aqui para falar de políticas públicas com relação à mulher e aos povos indígenas é muito sério, e é por isso que estou neste partido, esse partido que tem história, que tem um compromisso inadiável com a democracia, e essa é a história que quero honrar no PDT. Estou muito feliz de estar aqui com todas essas mulheres, com todos os homens que tem um compromisso real com a democracia, com as mulheres, com os povos indígenas e com o Tocantins”, frisou.

Líderes estaduais

O deputado estadual pelo PDT, Gutierres Torquato, ressaltou o trabalho de fortalecimento e estruturação do partido no Tocantins e chamou seus companheiros para continuarem firmes nesta missão.

”O PDT que Laurez assumiu há poucos anos atrás, para o PDT, que hoje convenciona seus candidatos, tem um dos maiores crescimentos proporcionais do país, é aqui no estado do Tocantins com grandes líderes. E nós, na condição de deputado estadual pelo PDT, tem sido um grande orgulho, como presidente da frente parlamentar do agronegócio, como presidente da comissão de juventude, mas sobretudo, o que eu quero é que possamos fazer das eleições municipais deste ano, um dos maiores movimentos políticos do Tocantins, que vocês possam levar o 12 para todos os cantos deste estado, que vocês possam mostrar a importância do trabalho que vem sendo realizado. O quanto me alegra, Laurez, chegar neste momento, depois de todo trabalho realizado, de tantas oportunidades dadas aos municípios, e ver que os nossos líderes estão participando. Nossos projetos não são de gabinete, são de parceria, de confiança, de trabalho e de credibilidade. Vamos juntos, de mãos dadas, para o maior crescimento partidário do Brasil, do PDT”, pontuou.

O deputado federal, Lázaro Botelho, parabenizou Laurez Moreira pelo trabalho à frente do PDT.

“Você trouxe aqui hoje pessoas de todas as regiões do Tocantins. Este meu amigo de longas datas, vice-governador Laurez Moreira, que tem uma trajetória belíssima, que hoje promove esse grande encontro dos amigos do PDT, esse partido que tem uma história singular. Tenho certeza de que daqui vão surgir muitos prefeitos e vereadores. Deixo o meu abraço a todos vocês e, Laurez, esse grande encontro demonstra a sua amizade e a força que você tem neste estado, parabéns”, disse.

O deputado estadual, Luciano Oliveira, apoiador do partido, também parabenizou o presidente estadual do PDT pelo encontro realizado e deixou a expectativa de vir para a sigla. “Parabenizo o nosso grande amigo, vice-governador Laurez Moreira, pela receptividade, e esta noite mostra o tamanho da sua força no estado do Tocantins. Agradeço por estar aqui neste encontro, não sou ainda do PDT, mas só Deus é quem sabe o nosso caminho, o Laurez já convidou, e quem sabe não vai chegar esse momento”, declarou.

Juventude

O delegado da juventude estadual e pré-candidato a vereador em Gurupi pelo PDT, Pedro Morais, falou em nome da juventude e a chamou para o compromisso de participar da construção política do estado.

“A nossa política precisa de mais jovens, precisamos de jovens engajados, nós que somos o futuro da nossa nação, temos que plantar a semente da boa política”, salientou.

Encontro Estadual

O encontro, idealizado para reunir líderes da sigla nacionais, estaduais e municipais, marcou o início da participação de seus convencionados no processo eleitoral no Tocantins, além disso, foi pensado para promover o debate político, a troca de experiências, reforçar a unidade do partido e contribuir com a construção de uma democracia forte e plural, bem como para o desenvolvimento de líderes mais preparados e conscientes de seus papéis na construção de um futuro mais justo e equitativo.

O presidente nacional do PDT, ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, que era aguardado no evento, em razão do cumprimento de agenda em Brasília, não conseguiu estar presente, mas mandou um abraço para a comunidade tocantinense e aos seus companheiros de partido, pediu desculpas e disse que em outra oportunidade virá ao Tocantins para compartilhar suas experiências e falar das diretrizes e trabalho que vem sendo realizado pelo Partido Democrático no Brasil.

Estiveram presentes, além da comunidade tocantinense que veio de centenas de municípios, os presidentes dos diretórios municipais e correligionários da sigla, e os pré-candidatos do partido para estas eleições; o ex-senador, Ataídes Oliveira, o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho; a presidente estadual da Ação da Mulher Trabalhista (AMT-PDT), Ildemar Barbosa; o vice-presidente do PDT no Tocantins, Jairo Mariano; o presidente metropolitano do PDT Tocantins, Gilmar Cavalcante; o ex-deputado estadual, Palmeri Bezerra; prefeitos de diversos municípios do Tocantins; e o pré-candidato a vice-prefeito de Gurupi, Juarez Moreira.