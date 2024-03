da redação

Neste próximo sábado, dia 16 de março, ocorrerá um evento que dará a nomeação da prefeita Josi Nunes como presidente do União Brasil (UB) no município. A programação contará com a presença da senadora Professora Dorinha, presidente do UB Tocantins, do deputado federal Gaguim e várias lideranças politicas da cidade.