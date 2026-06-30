Com adesão do prefeito de Tabocão, articulação de Dorinha Seabra com prefeitos assegura controle político no interior do Estado

​O prefeito de Tabocão, Zim da Agronorte, anunciou nesta terça-feira, 30, apoio oficial à pré-candidatura da senadora Dorinha Seabra (União Brasil) ao Governo do Tocantins. A declaração, consolidada a 20 dias do início do período oficial das convenções partidárias, marca a adesão de mais uma liderança municipal à base governista, que conta com o respaldo do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) na costura política para as eleições de outubro.

​Consolidação e controle territorial no interior

​Com a chegada do gestor de Tabocão, o grupo político liderado por Dorinha Seabra atinge a adesão de 110 dos 139 prefeitos do estado. O volume de apoio representa quase 80% dos comandantes de Executivos municipais, um ativo estratégico que altera a dinâmica de forças na disputa pelo Palácio Araguaia antes mesmo do início legal das campanhas.

​Ao confirmar a aliança, o prefeito Zim da Agronorte justificou a decisão com base na atuação parlamentar da senadora junto ao município e projetou o resultado do pleito. “Tô com a Dorinha. Nossa próxima governadora”, declarou o gestor.

​A distribuição dessa base de apoio desenha uma centralização governista em regiões historicamente disputadas, como o Vale do Araguaia e o Bico do Papagaio. Para as frentes de oposição, a hegemonia de prefeitos alinhados à senadora cria barreiras para a penetração de discursos alternativos e exige maior esforço logístico para a consolidação de palanques regionais.

​A dinâmica eleitoral fora dos grandes centros

​A articulação foca na geografia eleitoral do Tocantins, caracterizada pela descentralização. Embora o grupo das maiores cidades — Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso — concentre cerca de 40% dos eleitores, a maioria do eleitorado (60%) reside em pequenos e médios municípios.

​Nessas localidades, a máquina pública municipal e a figura do prefeito possuem peso direto na mobilização política local. A atuação prévia da parlamentar na destinação de emendas e recursos orçamentários para as prefeituras funciona como o principal catalisador para a manutenção dessa aliança institucional com os gestores.

​Ao agradecer a manifestação do prefeito de Tabocão, a senadora reafirmou a estratégia de basear o plano de governo no diálogo direto com as administrações municipais.

​”Eu agradeço ao prefeito pela confiança. Tenho percorrido o Tocantins, conversado com muita gente, ouvindo quem conhece de perto a realidade de cada cidade. É assim que acredito que se constrói um projeto sério para o nosso estado. Trabalho e compromisso pelo Tocantins e por Tabocão”, afirmou Dorinha Seabra.

Conectar as demandas reais da população

​A concentração de apoios de prefeitos indica que a disputa ao Governo do Tocantins inicia com forte peso institucional da máquina pública e das lideranças tradicionais. O impacto desse arranjo reflete-se na previsibilidade da governabilidade futura e no direcionamento de recursos. Contudo, a centralização do debate nas cúpulas municipais impõe o desafio de conectar as demandas reais da população aos acordos partidários, cabendo ao eleitorado avaliar se a continuidade administrativa traduz-se em eficiência de serviços no interior.