Com articulação de Eduardo Fortes a primeira UPA Veterinária do Estado é construída em Gurupi

Por Redação

O deputado e pré-candidato a prefeito, Eduardo Fortes, garantiu uma conquista histórica para o Tocantins: a construção da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veterinária, em Gurupi. Como defensor da causa animal, Eduardo Fortes também é o autor de três Leis estaduais voltadas para a proteção dos animais, demonstrando seu compromisso com a causa.

Fortes entende as dificuldades enfrentadas pelas famílias carentes, que muitas vezes não têm condições de arcar com os custos de tratamentos veterinários. “É fundamental que todos tenham acesso ao atendimento de qualidade para seus animais de estimação, independentemente de sua condição financeira”, afirmou o deputado.

Essa iniciativa é fruto de uma parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT) Campus de Gurupi, que lançará seu primeiro curso de medicina veterinária em 2025. A diretora do campus, Niléia Cristina, ressaltou que o processo de licitação para a construção da UPA já está em andamento e que as obras terão início ainda no mês de julho. “O curso de medicina veterinária inicia em 2025, com vestibular no segundo semestre deste ano e já estamos com dinheiro em caixa para começar as obras da UPA veterinária”, explicou.

A UPA Veterinária não só atenderá a população gratuitamente, como também será um centro de aprendizado prático para os futuros veterinários formados pela UFT. Eduardo Fortes reforça seu compromisso com a educação e a saúde pública, trazendo inovação e cuidado para Gurupi.