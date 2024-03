Com as bençãos de Marconi e Cinthia Ribeiro, PSDB confirma o nome de Cristiano Pisoni como candidato à prefeitura de Gurupi

Por Redação

Com a presença do Presidente Nacional, Marconi Perillo,o PSDB confirmou o nome do empresário Cristiano Pisonicomo um dos principais pré-candidatos do partido para as eleições de 2024. Cristiano vai disputar a Prefeitura de Gurupi, terceira maior cidade do Estado. A Presidente Estadual e Presidente Nacional do PSDB Mulher, Prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, disse que está pronta para ir ao interior e pedir votos para os candidatos do partido, com prioridade para Cristiano Pisoni.

“Sou candidata em 2024 a pedir votos para os nossos candidatos e já encomendei o par de botinas”, confirmou. Marconi lembrou que o PSDB mudou o Brasil e vai mudar também Gurupi.

Cristiano Pisoni discursou durante o evento do partido em Palmas confirmando sua pré-candidatura a prefeito e dizendo que estará dando o ponta pé inicial da jornada do PSDB no interior do estado.

“Palmas já mudou pra melhor com o PSDB e agora é a vez de Gurupi”, completou. Pisoni informou que está ultimando os detalhes da documentação do novo comando do partido na cidade e já está adiantado na montagem da chapa de vereadores. “Agora vamos buscar mais partidos para somar na nossa caminhada. E esse trabalho não será difícil porque temos uma candidatura em crescimento”.

PREFEITO GESTOR

Cristiano Pisoni vem se apresentando como pré-candidato a “prefeito-gestor”, porque, segundo ele, Gurupi nunca experimentou um prefeito gestor. “Nossos prefeitos foram e são excessivamente políticos sem um olhar atento para a gestão, para resultados concretos de melhoria da economia e da vida das pessoas”. Cristiano disse que sua pré-candidatura é um estímulo ao debate sobre os problemas da cidade que estava enfraquecido, por conta de interesses de grupos políticos locais que sonhavam com uma candidatura única sem o necessário debate.

QUEM É CRISTIANO PISONI

Cristiano Pisoni, 49 anos, é empresário do comércio e do agronegócio, e chegou em Gurupi em 1984, ainda criança, vindo de Palmeiras das Missões (RS). É casado com a empresária Juliana Pisoni, com quem tem 2 filhos. Nunca foi candidato embora seu pai, Itelvino Pisoni tenha construído uma história no PDT, desde o Rio Grande do Sul. Cristiano deixou o PDT no final de fevereiro para se filiar ao PSDB a convite da presidente do PSDB estadual, Cinthia Ribeiro.