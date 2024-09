Com bandeira voltada à agricultura, Breno Rodrigues é cotado para ser o vereador mais bem votado em Porto Alegre do Tocantins

Por Redação

Breno Rodrígues (PDT) é um candidato que promete trazer uma proposta de renovação à Câmara Municipal de Porto Alegre do Tocantins.

Filho da cidade e empresário do agro, ele também é técnico em fruticultura e agronegócio, se apresentando como a voz do pequeno produtor na Câmara.

Com apenas 27 anos, Breno é neto do fundador e ex-prefeito Chico Araújo, o que lhe confere uma conexão profunda com a história e a cultura local.

Candidato pelo PDT, Breno Rodrigues conta com o apoio do vice-governador Laurez Moreira, que destacou a importância de Breno na política e sua ligação com a comunidade. “Um homem que eu acredito e que tem uma bela história na cidade de Porto Alegre, toda sua família, seu avô saudoso Chico Araújo, que tem uma bela história na cidade, quando foi um grande prefeito, um grande líder. Estou com ele e pode contar comigo durante q eleição e também para ajudá-lo a ser o melhor vereador desta cidade”, afirmou o vice-governador.

Desde jovem, Breno Rodrigues se dedicou ao trabalho, começando aos 11 anos vendendo frutas nas ruas da cidade. Ele é reconhecido por seu serviço prestado à comunidade, focando em ações sociais e apoio técnico gratuito aos pequenos produtores.

Para ele, servir à comunidade é uma missão que vai além de qualquer trabalho, refletindo seu compromisso com o próximo.

A inspiração de Breno Rodrigues na política vem de seu avô, cuja história de liderança e dedicação à cidade o motiva a continuar o legado de serviço à população. “Com ele aprendi o valor de estar ao lado da nossa gente, servindo com amor e dedicação”, afirmou Breno.

Ele acredita que o amor e a dedicação são fundamentais para fazer a diferença na vida das pessoas. Com essa visão, Breno Rodrigues se posiciona como um forte candidato a vereador, buscando conquistar a confiança dos eleitores.