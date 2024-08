Com cinco partidos, apoio de Cinthia, Irajá e a presença de Marconi Perillo, Júnior Geo tem candidatura oficializada à Prefeitura de Palmas

Por Redação

A candidatura do deputado estadual Professor Júnior Geo a prefeito de Palmas foi oficializada nesta segunda-feira, 5, durante a convenção da federação PSDB/Cidadania, realizada na ETI Almirante Tamandaré, na Capital. O evento contou com a presença do ex-governador do Goiás e Presidente Nacional do PSDB, Marconi Perillo, da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, do Senador Irajá (PSD), do deputado estadual Eduardo Mantoan (PSDB), e de diversas lideranças políticas de Palmas e região.

Júnior Geo conseguiu reunir como base de sua campanha cinco partidos: PSDB, PSD, PT, PCdoB e PV, formando, além de musculatura política, uma forte e diversificada aliança em apoio à sua candidatura. Além dos cinco partidos há a possibilidade de o PSB se juntar à coalizão em apoio à candidatura de Geo. Na convenção, também foram anunciados os nomes dos candidatos a vereadores e vereadoras da federação que disputarão a chapa proporcional.

Durante sua fala no evento, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, foi enfática em sua declaração de apoio a Júnior Geo, afirmando que entrega nas mãos dele um verdadeiro exército palmense.

“Quero viver muitos dias para honrar a lealdade que tem para comigo, com essas pessoas e com este partido, comemorando vitórias juntos. Palmas, vamos deixar de conversa e partir para a ação. Amo fazer política e campanha. Conte comigo para consolidar seu plano de governo, caminhar rua por rua, porta por porta, junto com nossos valorosos companheiros. Acredite que estamos sob um propósito poderoso e, para a honra e glória de Deus, seremos vitoriosos”, completou a Prefeita.

Em sua fala, o senador Irajá destacou que o PSD terá 23 candidatos a vereadores e reforçou o apoio de todo grupo “ao próximo prefeito de Palmas”. “A nossa capital vai sair das mãos de uma prefeita competente e será transferida, com fé em Deus e com a confiança dos palmenses, a um professor. Que vai cuidar de Palmas assim como os professores estão habituados a cuidar dos seus alunos e, acima de tudo, implementando políticas públicas fundamentais para nossa capital”, disse.

Em seu pronunciamento o Presidente Nacional do PSDB, Marconi Perillo, também destacou a importância da continuidade do trabalho realizado pela prefeita Cinthia Ribeiro ao declarar seu apoio a Júnior Geo. “Ela está entregando hoje o bastão, entregando hoje a militância toda para que você, Geo, conduza, lidere todos os palmenses daqui para frente. E eu queria dizer para vocês, a eleição do Júnior Geo será a continuidade ao belíssimo trabalho realizado pela Cinthia. Vai ser muito importante para Palmas”, afirmou Perillo.

Professor por Palmas

O Professor Júnior Geo agradeceu a presença de todos os convencionais do PSDB/Cidadania, aos partidos aliados, ao Presidente Marconi Perillo, ao senador Irajá, ao deputado Eduardo Mantoan, à prefeita Cinthia Ribeiro e a todos os presentes. Ele reforçou a importância da sua família nessa caminhada e destacou que um professor à frente da prefeitura poderá transformar a realidade de milhares de palmenses.

“Como professor, lecionando das Arnos ao Taquari, da Escola Maria dos Reis à Escola Mestre Pacífico Siqueira Campos, avançando as madrugadas com os aulões de norte a sul de Palmas, acredito que a educação transforma, que a educação liberta, e a educação vai chegar à prefeitura de Palmas. Para finalizar, entendam o seguinte: não existe nenhum professor que se torna professor pensando em ficar rico. Isso não existe. A maior riqueza que o professor tem é a transformação de vida dos seus alunos. Se o professor transforma a vida de centenas ou milhares através de uma sala de aula, imagine agora o que ele não poderá fazer na política com 300 mil palmenses”, finalizou.

Biografia

Professor Júnior Geo é assim conhecido por sua trajetória profissional e o vínculo com a Geografia. Filho de Sônia Maria e Lulu Pereira, possui seis irmãos; é casado com Elza Armondes e pai de Cecília, Pedro e Luiz. É professor concursado pelo Instituto Federal do Tocantins (IFTO) desde 2005. Atua em escolas e cursos preparatórios para concursos e vestibulares há mais de 20 anos no Tocantins. É pós-graduado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Em 2012, foi eleito vereador de Palmas, tendo sido reeleito em 2016. Em 2019, iniciou sua atuação como deputado estadual, sendo o deputado mais bem votado na capital, reelegendo-se em 2022.

Nas últimas eleições municipais, Geo e Cinthia foram adversários, com Cinthia sendo eleita prefeita e Geo ficando em segundo lugar. No entanto, neste pleito eleitoral, os dois decidiram unir forças. Agora, caminham juntos, com o objetivo de continuar o projeto de desenvolvimento de Palmas, combinando suas experiências e visões para proporcionar mais crescimento para a cidade.