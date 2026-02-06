Com emenda do senador Eduardo Gomes, Ordem de Serviço do Centro Sarah Gomes é assinada e sela união histórica com Eduardo Siqueira em Palmas

Em um evento marcado por forte emoção e simbolismo político, o vice-presidente do Senado Federal e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, participou nesta quinta-feira, 5, da assinatura da Ordem de Serviço para o início imediato das obras do Centro de Educação Inclusiva (CEI) Sarah Gomes. Durante o ato, o prefeito Eduardo Siqueira Campos declarou oficialmente seu apoio à pré-candidatura de Eduardo Gomes ao Senado

Por Redação

O projeto do Centro de Educação Inclusiva (CEI) Sarah Gomes, viabilizado por meio de emenda parlamentar do senador no valor de R$ 4,95 milhões, será erguido com tecnologia modular na Quadra 401 Sul.

A cerimônia reuniu o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, o governador Wanderlei Barbosa, a primeira-dama Karynne Sotero, além de deputados, vereadores e prefeitos do interior. A obra, orçada em mais de R$ 5,5 milhões, levará o nome da filha do senador, Sarah Gomes, e promete ser referência nacional no atendimento especializado a estudantes neurodivergentes.

Discurso emocionante



Emocionado, o senador Eduardo Gomes destacou a importância da obra como um legado de amor e responsabilidade social.

“Entendemos de um modo muito doloroso que Deus não toma ninguém da gente, ele nos empresta”, afirmou o senador, referindo-se à filha. Ele ressaltou que o centro representa a passagem de um “bastão de planejamento e qualidade de vida” para as próximas gerações de palmenses.

Eduardo Gomes aproveitou a ocasião para anunciar a liberação de novos recursos para a Capital.

“Conseguimos no último minuto liberar mais recursos para Palmas. Vamos construir juntos o Tocantins das próximas gerações, chega de personalismo”, conclamou. O senador também revelou que intensificará sua presença no estado, dedicando 70% do seu tempo à Palmas e aos municípios tocantinenses.

Também muito emocionada, a esposa do senador, Arlinda Carla Gomes, agradeceu a homenagem que eterniza o nome de sua filha no novo centro, Arlinda ressaltou que a unidade nasce como um porto seguro para as famílias que convivem com a neurodivergência.

“Hoje é um dia de grande significado. O Centro de Educação Inclusiva Sarah Gomes representa cuidado, responsabilidade e compromisso com famílias que enfrentam desafios todos os dias. Sarah nos ensinou sobre amor e empatia, e esta obra é uma conquista de cada mãe que sonha com um futuro melhor para seus filhos. Que o nome dela seja aqui um lembrete permanente de que toda criança merece respeito, acolhimento e oportunidades”, declarou.

Reencontro Político e Apoio ao Senado

Além do caráter administrativo, o evento selou a pacificação e a convergência política entre as principais lideranças do estado. Eduardo Gomes relembrou a trajetória de Eduardo Siqueira Campos, destacando que a vitória do prefeito nas eleições de 2024 foi uma “conquista popular no voto”.

Durante o ato, o prefeito Eduardo Siqueira Campos declarou oficialmente seu apoio à pré-candidatura de Eduardo Gomes ao Senado. Em resposta, ele enfatizou a importância do diálogo. “Em política, até conversa ruim é boa, só não pode não ter conversa”.

Estrutura de Ponta para a Educação Inclusiva

O Centro Sarah Gomes contará com 1.070,75 m² de área construída, incluindo salas multissensoriais, fisioterapia, coworking para acompanhantes e espaços para atividades da vida diária. O atendimento será realizado por uma equipe multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.