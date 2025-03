Com foco em 2026, Republicanos realiza reunião para definir avanços do partido no Tocantins

da redação

Lideranças do Republicanos no Tocantins participaram nesta quinta-feira (20) de uma reunião estratégica em Brasília (DF) com o presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira. O encontro contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa, que também é presidente estadual da sigla, além do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado estadual Amélio Cayres, deputado estadual Léo Barbosa, e do deputado federal Ricardo Ayres.

A reunião teve como foco o fortalecimento do Republicanos no estado e no país, além da discussão de iniciativas para beneficiar a população tocantinense. Com o crescimento da legenda, os líderes traçaram estratégias para consolidar o partido como uma das principais forças políticas da região, visando as eleições de 2026.

A pauta também incluiu ações para o desenvolvimento do Tocantins, com projetos voltados para áreas como infraestrutura, saúde e geração de empregos. O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância do alinhamento com a direção nacional para garantir mais investimentos e melhorias para o estado.