Com Irajá, Laurez Moreira reúne lideranças nacionais e estaduais para consolidar chapa do PSD

Com presença de Gilberto Kassab e lideranças nacionais, evento em Palmas mobiliza todas as regiões e oficializa filiações de peso, como a de Cinthia Ribeiro.

Por Wesley Silas

O cenário político do Tocantins registrou um marco nesta quarta-feira, 25, em Palmas. O Encontro Estadual do PSD, realizado no auditório da ATM, reuniu uma multidão de apoiadores e as principais lideranças da sigla no Brasil para referendar o projeto político liderado pelo vice-governador Laurez Moreira. O evento não apenas demonstrou força de mobilização, mas posicionou o partido como protagonista para as próximas disputas eleitorais.

Foco na Gestão

Em um discurso pautado pela trajetória pessoal e experiência administrativa, Laurez Moreira reafirmou seu desejo de gerir o Estado. “Este é um momento decisivo na busca por um sonho: governar o Tocantins para implementar as mudanças estruturais que nossa população aguarda”, declarou o vice-governador.

Laurez enfatizou a necessidade de uma gestão técnica e ética, conectando sua fala aos anseios dos presentes por um Estado próspero e longe de instabilidades políticas. “Queremos o Tocantins nas páginas da economia, sendo referência de desenvolvimento e respeito ao cidadão”, pontuou, citando o modelo de gestão aplicado durante seus mandatos em Gurupi como exemplo de eficiência em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

Respaldo Nacional e Alianças Estratégicas

A relevância do encontro foi ratificada pela presença de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. O dirigente destacou que o Tocantins é prioridade na estratégia de crescimento do partido.

“O PSD nacional está unido ao projeto tocantinense para garantir as transformações necessárias. A força deste evento mostra que o caminho escolhido é sólido”, afirmou Kassab.

O líder da bancada na Câmara Federal, Antônio Brito, e o senador Irajá também reforçaram o coro de apoio. Para Irajá, o evento simboliza o início de uma caminhada planejada: “Apresentamos um time preparado, com nomes comprometidos com o desenvolvimento regional. Ao lado de Laurez, construímos uma alternativa baseada em trabalho e coragem”.

Fortalecimento da Sigla e Filiações

Além da mobilização popular, o evento serviu como palco para importantes movimentações no tabuleiro político. O PSD oficializou a filiação da ex-prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e dos deputados estaduais Eduardo Mantoan e Gutierres Torquato, fortalecendo consideravelmente a bancada do partido na Assembleia Legislativa.

A unidade do grupo foi demonstrada pela presença de ex-governadores, como Mauro Carlesse, ex-prefeitos, além de dezenas de prefeitos e vereadores vindos de regiões como o Bico do Papagaio, Sul e Sudeste.