Eduardo Fortes agradece Wanderlei Barbosa por autorização de pavimentação na TO-365

Por Wesley Silas

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) manifestou agradecimento ao governador Wanderlei Barbosa pela autorização do projeto de pavimentação asfáltica que ligará o Parque Agroindustrial de Gurupi ao entroncamento da TO-365, no trecho conhecido como Pé de Galinha. A obra é considerada prioritária para a logística do setor produtivo e para a integração definitiva da região do Trevo da Praia ao polo industrial do município.

Eficiência logística e redução do tempo

A pavimentação deste segmento visa corrigir um déficit histórico na infraestrutura viária local. Eduardo Fortes destacou que a melhoria na estrada terá impacto direto no cotidiano de quem trafega pela região. “Quem tinha aquele sofrimento de ficar quase duas horas dentro da estrada, agora em meia hora já está no Trevo da Praia”, afirmou o parlamentar, ressaltando o ganho de agilidade no transporte de passageiros e cargas.

Fomento ao agronegócio regional

Durante a assinatura, o deputado enfatizou o potencial econômico da localidade, que se destaca pela força da pecuária e da produção de grãos. Segundo Fortes, o investimento do Estado é fundamental para acompanhar o crescimento do setor: “Aqui é uma grande produção, tanto do agro como da pecuária. Isso é o desenvolvimento do Estado do Tocantins”. A expectativa é que a via pavimentada estimule novos investimentos privados e facilite a instalação de unidades de armazenamento.

Impacto Político

O agradecimento público de Eduardo Fortes ao governador Wanderlei Barbosa sinaliza uma articulação técnica e política eficiente entre o Legislativo e o Executivo para atender demandas da zona rural e industrial. Ao focar em infraestrutura básica para o escoamento de produção, o governo estadual reforça sua agenda de apoio ao agronegócio no sul do Tocantins. O sucesso da iniciativa, contudo, dependerá da celeridade no cumprimento das etapas do projeto e da execução física da obra, aguardada há anos pela classe produtora regional.