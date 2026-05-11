Sete vereadores de Paraíso declaram apoio à pré-candidatura de Mauro Carlesse ao Senado Federal

Da Redação

O pré-candidato ao Senado Federal e ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSD), recebeu um importante reforço político na tarde desta segunda-feira, 11. Desta vez, o apoio veio do Legislativo de Paraíso do Tocantins e contou com a adesão dos vereadores Ricardo Diniz (União Brasil), Walter Gontijo (MDB), Silvana Luz (PSD), Marlene Moraes (PL), Alailson Lemos Pereira (União Brasil), Gleidson Monteiro de Vasconcelos (PDT) e Adriana Souto Oliveira Câmara (PP).

A reunião que selou o apoio dos parlamentares à corrida de Carlesse ao Senado ocorreu em Palmas, durante a tarde desta segunda-feira. O movimento demonstra o crescimento da pré-candidatura de Carlesse, que vem somando adesões de lideranças políticas e comunitárias em todas as regiões do Estado.

Durante o encontro, Mauro Carlesse destacou a importância do apoio recebido e reforçou o carinho que possui por Paraíso do Tocantins. “Recebo esse apoio com muita gratidão e responsabilidade. Tenho um carinho muito grande por Paraíso e por toda a sua população. Eu tenho certeza que, se Deus e o povo quiserem, nós vamos contribuir com muitos avanços nas mais diversas áreas para Paraíso e para todo o nosso Tocantins”, afirmou.

Lançamento oficial

Carlesse também intensifica a agenda política visando as eleições de 2026. Na próxima quinta-feira, 14, às 19h30, o ex-governador prepara um grande evento de lançamento de sua pré-candidatura em Gurupi, cidade considerada seu maior reduto eleitoral, que deve reunir lideranças políticas, apoiadores e representantes de diversas regiões do Estado.