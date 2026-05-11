Lagoa da Confusão: “Símbolo de promessas repetidas e paralisações”, afirma Laurez Moreira sobre a TO-255

A crítica de Moreira fundamenta-se no histórico recente de anúncios não cumpridos. Em setembro de 2021, o então governador Mauro Carlesse, hoje aliado de Laurez e pré-candidato ao senado, formalizou a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica e drenagem da TO-255, prometendo solucionar um gargalo logístico de 30 anos. Entretanto, mesmo com a importância estratégica da via para o escoamento agrícola e o acesso à Ferrovia Norte-Sul, os trabalhos sofreram novas interrupções, atravessando a mudança de governo em 2022 sem chegar à conclusão.

Por Wesley Silas

O vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao governo estadual, Laurez Moreira (PSD), realizou vistoria técnica em trechos não pavimentados da rodovia TO-255, em Lagoa da Confusão, nesta segunda-feira (11). A visita teve como objetivo ouvir demandas de produtores rurais da região da Barreira da Cruz e pressionar pela finalização da infraestrutura logística, considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola local e acesso à Ferrovia Norte-Sul.

Histórico de paralisações

A pavimentação da TO-255 é uma demanda de infraestrutura que se estende por três décadas. Em setembro de 2021, a gestão do ex-governador Mauro Carlesse (PSD) e pré-candidato ao senador na majoritária de Laurez, chegou a assinar uma ordem de serviço para o início das obras de drenagem e asfalto no trecho que liga o município ao porto da Barreira da Cruz. No entanto, o projeto enfrentou interrupções cronológicas que atravessaram diferentes ciclos políticos, incluindo a transição para a atual gestão de Wanderlei Barbosa e Laurez Moreira após as eleições de 2022.

Impacto no setor produtivo

A região de Lagoa da Confusão figura entre as áreas de maior produtividade agropecuária do Tocantins. Durante o percurso, Laurez Moreira pontuou que a precariedade da via eleva o custo do frete e reduz a competitividade dos produtores rurais. Segundo o vice-governador, a manutenção de trechos sem asfalto em uma rota de escoamento consolidada gera prejuízos financeiros diretos a cada safra, evidenciando uma falha na continuidade do planejamento logístico estatal.

Logística e planejamento

Para Moreira, a execução de obras estruturantes deve ser desvinculada de períodos eleitorais. O vice-governador defendeu que a finalização da TO-255 exige responsabilidade administrativa e cronogramas de execução rigorosos, argumentando que o setor produtivo necessita de soluções técnicas definitivas em vez de novos anúncios de intenção.

Dualidade complexa

A movimentação de Laurez Moreira na TO-255 expõe uma dualidade política complexa: ao cobrar celeridade em uma obra de sua própria gestão, o vice-governador tenta se distanciar do ônus da ineficiência administrativa enquanto se posiciona como um fiscalizador interno. O caso da TO-255 é emblemático do gargalo logístico tocantinense, onde a descontinuidade de projetos e o uso político de ordens de serviço historicamente sobrepõem-se à necessidade técnica de integração regional, mantendo o setor produtivo refém de incertezas orçamentárias.