Com surpresa, Tetim do Açougue e Ivonete Pereira chegam de mãos dadas, na Convenção do União Brasil, em Cariri do Tocantins “filhos de Cariri”

Por Redação

Teve início agora, em Cairri do Tocantins, a convenção do União Brasil, que confirma o vereador e atual presidente da Câmara, Tetim do Açougue, candidato a prefeito e vice-candidata a ex-vereadora Ivonete Pereira (Republicanos).

A união da dupla genuinamente caririense, marca um novo tempo de transformação da política caririense que, pela primeira vez na sua história, pode ter uma dupla “sangue puro”, a frente da gestão municipal.

Filhos de Cariri, a dupla chegou na Câmara Municipal, local onde acontece a Convenção de mãos dada e ovacionada pela comunidade que lotou o espaço.