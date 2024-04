Comendo pelas beiradas: Vereador Valdônio Rodrigues faz campanha silenciosa para prefeito de Cariri

Por Wesley Silas

Nas eleições municipais deste ano, o nome do vereador Valdônio Rodrigues (PDT) tem chamado atenção. Além de presidir a Câmara de Vereadores de Gurupi, ele ousa defender sua pré-candidatura a prefeito de Cariri, numa estratégia discreta que desafia o sentimento bairrista da região. Enquanto isso, ele tece alianças nos bastidores da política tradicional de Cariri, conquistando o apoio de figuras influentes como os ex-prefeitos José Jeremias, Zé da Máquina e o ex-vereador Carlão.

Natural de Parambu, Ceará, Valdônio Rodrigues Loiola deu seus primeiros passos na política como candidato a vereador em Gurupi, em 2012, conquistando a eleição com 871 votos. Seu apoio cresceu em 2016, alcançando uma votação expressiva de 1.360 votos, e em 2020 foi reeleito para seu terceiro mandato com 523 votos.

“Recebi hoje o apoio oficial dos líderes Jeremias, duas vezes vice-prefeito de Cariri e ex-prefeito, de Zé da Máquina, que acumula três mandatos como vereador e um como prefeito, e de Carlão, com quatro mandatos consecutivos como vereador. Agradeço a confiança dos amigos. Juntos, estamos construindo minha pré-candidatura a prefeito de Cariri”, declarou Valdônio.

Após mudar do PSB para o PDT, Valdônio Rodrigues enfrentará uma disputa desafiadora. Enquanto ele conta com o apoio do vice-governador Laurez Moreira (PDT) e do deputado Gutierres Torquato (PDT), terá como adversário o presidente da Câmara de Cariri, vereador Elton Moreira (UB), conhecido como Tetim do Açougue (UB), eleito em 2020 com 11,57% dos votos. Tetim é apoiado pelo prefeito Júnior Marajó e pelo deputado Eduardo Fortes (PSD), assim como a ex-vereadora de Cariri do Tocantins, Ivonete Pereira, que migrou do MDB para o Republicanos, lançando sua própria pré-candidatura à prefeitura com o respaldo do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e do deputado estadual Nilton Franco.

Para consolidar sua posição em meio ao fervor bairrista de Cariri, Valdônio adota uma postura estratégica, agindo com cautela e discrição, ‘comendo pelas beiradas’, evitando chamar demasiada atenção na tentativa de se resguardar dos olhares críticos de seus opositores