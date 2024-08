Conheça Tatiane Barreto, pré-candidata a vice-prefeita de Gurupi ao lado de Cristiano Pisoni

Na entrevista, Tatiane dá forte opinião: “Quem tem o poder é o cidadão; o político é um servidor público, não um deus”

Por Redação

Tatiane Barreto, de 48 anos, é a escolhida de Cristiano Pisoni para compor a chapa como vice-prefeita de Gurupi pelo PSDB. Natural de Itaqui-RS, a tucana chegou à cidade em outubro de 1994 e, desde então, tem dedicado sua vida ao trabalho e, há quase 20 anos, à ação social. Agora, se apresentando em entrevista, ela compartilha suas motivações, experiências e a visão que tem para a cidade.

Quem é Tatiane Barreto?

Como mãe, esposa e profissional, Tatiane carrega consigo valores que considera fundamentais.

“Ensino meus filhos os valores da família, de honestidade, integridade e amor ao próximo. Acredito que sem Deus em nossos corações não vamos a lugar algum,” diz ela. Tatiane destaca o amor e respeito em sua relação com o esposo como pilares essenciais. “Amo meu esposo, e respeito e companheirismo são os pilares da nossa relação”.

“Amo realizar meu trabalho,” afirma. “Minha carreira em Gurupi começou na Fecomércio em janeiro de 1995 como tesoureira. Com a criação do Sesc em 1999, lá pude desempenhar várias funções, incluindo de atendente de clientes, tesoureira e contadora. Colaborei promovendo diversas atividades como exposições de arte, recitais musicais, colônias de férias, gincanas e atividades recreativas. Em 2006, fui convidada a trabalhar junto ao programa Mesa Brasil, onde estou até hoje. “Graças a esse trabalho social, eu conheço bem a realidade da parte mais pobre da população gurupiense e quero mudar essa realidade, junto com o Cristiano, porque amamos essa cidade que nos acolheu e que nos fez gurupienses de coração” enfatiza.

Como começou a história entre sua família e a família de Cristiano Pisoni?

“Conheço o Cristiano e a família dele desde o início da minha chegada a Gurupi. Senhor Itelvino, pai de Cristiano, fazia parte do Sindicato Patronal junto com meu tio, promovendo a criação da Fecomércio e futuramente do Sesc e Senac no Tocantins,” explica.

“Essa conexão familiar e profissional estreitou os laços entre as nossas famílias ao longo dos anos. Conhecemos a índole um do outro e sabemos muito bem aonde queremos chegar. É a primeira vez que, tanto eu quanto o Cristiano, colocamos nossos nomes em um pleito político, mas é na certeza de que podemos fazer muito pela nossa cidade e por todos os gurupienses, inclusive os que mais precisam da assistência pública e infelizmente não têm recebido o devido amparo social para viverem uma vida mais digna”.

Quais habilidades e experiências você acredita que trazem um diferencial para o cargo de vice-prefeita?

“Confio na minha determinação em buscar soluções para os problemas, persistência e senso de parceria. Ninguém faz nada sozinho. Empatia e trabalho em equipe são fundamentais para essa gestão eficiente que o Cristiano quer muito fazer” destaca.

Formada em Ciências Contábeis pela FAFICH (atualmente Universidade UnirG) e com MBA em Gestão Econômica, a candidata sente-se preparada para enfrentar os desafios da gestão pública. “Não tenho dúvida de que a minha formação vai muito de encontro com o que o Cristiano busca para nossa cidade. Uma administração mais responsável e transparente no uso do dinheiro de cada cidadão que paga seus impostos e precisa ter esse retorno da prefeitura. Eu sou uma cidadã que cansou de reclamar dessa política que não honra plenamente seu dever e resolvi me disponibilizar a colaborar na gestão municipal,” declara.

Qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores gurupienses?