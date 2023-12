Contas de 2020 da prefeita Cinthia Ribeiro é aprovada por unanimidade pela 1ª Câmara do TCE/TO

Por Redação

A 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE) reconheceu o compromisso e a responsabilidade que a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, tem com a gestão das contas públicas da Capital ao aprovar por unanimidade as contas do município de Palmas do exercício financeiro do ano de 2020.

A sessão da 1ª Câmara do TCE/TO, que aprovou as contas da prefeita Cinthia Ribeiro, aconteceu na tarde desta terça-feira (05).

O relatório do conselheiro Alberto Sevilha apresentou parecer pela aprovação das contas da prefeita Cinthia Ribeiro mencionando que todos os parâmetros legais que regem a administração pública foram cumpridos pela Prefeitura de Palmas e sugeriu, em seu relatório, que os demais conselheiros também votassem pela aprovação das contas municipais.

O conselheiro Manoel Pires dos Santos e o conselheiro substituto Jesus Luiz garantiram a unanimidade no caso, seguindo o relator e votando também pela aprovação das contas.