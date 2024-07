Convenção do PSOL lança candidatura de Lúcia Viana à prefeitura de Palmas

O anúncio foi feito durante convenção realizada na tarde deste sábado (27), na sede do PSOL em Palmas. O partido também definiu 12 candidatos para vereador, sendo seis homens e seis mulheres.

Lúcia Viana tem 62 anos, é advogada e atuou como servidora pública federal por 34 anos. Atualmente está aposentada do cargo de analista judiciário do Ministério Público Federal (MPF) e advoga em causas sociais. Ela atuou na Procuradoria da República no Tocantins por 15 anos. Também foi servidora concursada no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Senado, em Brasília (DF), onde morou por 20 anos.