Copa do Craque, uma festa sem inimigos, mas com adversários políticos

Por Wesley Silas

Na emocionante jornada da Copa do Craque, testemunha-se uma atmosfera de camaradagem entre os protagonistas que almejam a Prefeitura Municipal e as 17 cadeiras na Câmara Municipal, transformando esses embates em um prólogo envolvente para as eleições de 2026. Em meio a esse espetáculo, destacam-se as redes sociais como palco, onde o respeito à liberdade de expressão deveria coexistir harmoniosamente; mas, a tendência é converter adversários políticos em inimigos.

A aguardada final entre os times Peixe e Vila Nova (Gurupi) no próximo domingo, 04, promete uma disputa acirrada, enriquecida não apenas pelos lances em campo, mas também pela abundância de comidas e bebidas, além de um show com uma banda nacional no pitoresco campo de futebol de chão batido no Parque Nova Fronteira.

Presença do deputado Alexandre Guimarães e o MDB

Neste final de semana a presença do deputado federal araguainense, Alexandre Guimarães (Republicanos) que tem fortes laços em Gurupi por ser egresso do curso de Direito pela UnirG e tem na Capital da Amizade a família de sua esposa. Neste final de semana, após reunir com lideranças como o empresário Alex da Exclusiva que está de olho no MDB do qual o deputado pretende assumir no estado; mas tem em Gurupi na presidência da Comissão Provisória Francisco Bertolino, conhecido como Chiquinho, aliado da prefeita Josi Nunes.

Preferência por Eduardo Fortes

No sábado, após discussões sobre emendas para a 49ª Expo com o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Vitor Stival. Guimarães prestigiou uma reunião política promovida pelo pré-candidato a prefeito de Formoso, Guilherme Gama (PDT), juntamente com o deputado estadual, Gutierres Torquato; retornou a Gurupi para prestigiar a Copa do Craque, onde, entre selfies com populares e líderes como pré-candidato a prefeito, Cristiano Pizoni, expressou sua preferência pela candidatura do deputado Eduardo Fortes, acrescentando mais um toque político ao evento.

Novos nomes na disputa pelas 17 vagas da Câmara de Vereadores

As pré-candidaturas a vereador também ocuparam a pauta da Copa do Craque, com destaque para o interesse da classe empresarial nas eleições, destacando nomes como Renan Wagner, filho do empresário Cleonaldo Wagner, filho do empresário Cleonaldo Wagner, conhecido como Cleonaldo da Sertavel, e David Henrique Garcia, presidente da AGD, como pré-candidatos.

Final da Copa do Craque

A grandiosa final se desenha também como um espetáculo político, reunindo os principais pré-candidatos à Prefeitura de Gurupi, como a prefeita Josi Nunes, o deputado estadual Eduardo Fortes e o empresário Cristiano Pizoni, acompanhados por uma multidão de pré-candidatos a vereador e destacadas lideranças estaduais, consolidando a Copa do Craque como um evento que transcende o campo esportivo, unindo a comunidade em uma festa marcante.