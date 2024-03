Cristalândia: Jhefferson Calixto trabalha com engajamento político na construção de uma pré-candidatura a vereador

Por Redação

Na busca por renovação e novas lideranças no cenário político de Cristalândia, a possível candidatura do jovem Jhefferson Calixto a vereador desperta esperanças. Com 24 anos e raízes profundas na cidade, jhefferson, filho de Anna Laudes e Arnaldo Calixto, tem sido encorajado por amigos e grupos políticos a considerar a possibilidade de se lançar como pré-candidato a vereador.

Em meio a esse apoio, Jhefferson expressa sua gratidão e cautela ao ser cogitado para disputar uma vaga na Câmara de Cristalândia. Ele enfatiza a importância de ouvir sua família e amigos antes de tomar uma decisão, ressaltando seu compromisso em apresentar propostas sólidas e coerentes, fundamentadas em sua trajetória de engajamento político e participação ativa em movimentos de juventude.

Movido por sua paixão pela política, Jhefferson tem contribuído ativamente para campanhas municipais e estaduais, dedicando-se à articulação e coordenação em apoio a diversos candidatos. Sua possível entrada na disputa eleitoral representa não apenas um passo em direção à renovação, mas também a continuidade de seu compromisso com uma atuação política pautada pela coerência e pelo bem-estar da comunidade de Cristalândia.