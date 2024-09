Cristiano confronta Eduardo fortes: “Abandonar mandato no meio, é o puro suco da velha política; promessas vazias e abandono de compromissos”, declara

Por Redação

Em recente vídeo de campanha publicado em suas redes sociais, o candidato à Prefeitura de Gurupi pelo PSDB, Cristiano Pisoni, fez duras críticas à postura de seu adversário Eduardo Fortes, que novamente abandonou seu mandato eletivo para disputar outro cargo. Cristiano cita que Eduardo era vereador de 2016 a 2018 e saiu para pleitear de deputado federal, e agora, critica Cristiano, menos de dois anos depois, repete a atitude ao interromper mandato de deputado para disputar a prefeitura.

“Tem gente que passou dois anos sem fazer nada por Gurupi e agora largou o mandato no meio do caminho para disputar a prefeitura. Essa é só a renovação da velha política: promessas vazias e abandono de compromissos. Gurupi merece alguém comprometido de verdade, não mais do mesmo!”, declarou Cristiano. Para o candidato, essa conduta demonstra um padrão utilizado por diversos políticos, que se mostram mais preocupados com a própria carreira do que com o serviço prestado à população.

Cristiano se posiciona como o único candidato do pleito que não compactua com essa prática que, segundo ele, atrapalha o desenvolvimento de Gurupi. Ele destaca a importância de ter um líder comprometido e que leva a sério o mandato que lhe foi confiado pelos cidadãos, do início ao fim de seus quatro anos de duração. Ao falar diretamente com a população de Gurupi, o tucano faz uma recomendação em tom de apelo: “Dá moral pra essa gente não. Fazendo certo, não tem erro”, enfatizou Cristiano.

Ao criticar essa repetição de abandono de mandato por Eduardo Fortes, Cristiano alerta para o risco de que essa conduta se repita no futuro, caso Eduardo seja eleito prefeito. “Nada garante que, se eleito, ele não fará o mesmo, deixando Gurupi novamente à mercê da velha política”, afirmou Cristiano, que propõe uma gestão focada na continuidade e no compromisso real com os projetos que farão Gurupi avançar.

Informações da assessoria de comunicação de Cristiano Pisoni.