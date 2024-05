Cristiano e sua esposa Juliana lançam projeto “Mulheres por Gurupi” com o compromisso de dar voz à população feminina do município

O lançamento está previsto para o dia 04 de junho e marca o início das ações do movimento

Por Redação

As mulheres gurupienses têm agora maior representatividade com o lançamento do movimento “Mulheres por Gurupi”. Nas palavras da empresária e fisioterapeuta Juliana Pisoni, que está à frente do movimento, “as mulheres da nossa cidade merecem ser ouvidas. Esse movimento surge como uma forma de ouvir as dores e faltas de todas, para levarmos juntas a quem de fato quer e pode resolver o problema”, destaca Juliana, que é também mãe de dois filhos e esposa do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni.

Cristiano explica que essa ação fará parte de seu plano de gestão, e que com o apoio do movimento, poderá acompanhar de perto as demandas das mulheres de Gurupi. “Essa ideia que a Juliana teve, vem da urgência em atendermos as pautas sociais. Ninguém melhor que as mulheres para nos indicar os caminhos rumo a uma gestão zelosa com quem mais precisa da atenção do poder público”, defende ele. “Nesse início, temos como prioridade um grupo específico de mulheres. São as mães atípicas, que lutam pelo tratamento dos filhos e por um acesso à educação de qualidade, as que trabalham e estudam fora e precisam de apoio das creches, mães de pessoas envolvidas com violência que não têm apoio psicológico e as mães solo, que batalham ‘por dois’ todos os dias para criar e educar os filhos”, menciona Juliana.

De acordo com Cristiano e Juliana, dentro da proposta do movimento, está a sua ampliação para a criação de uma nova secretaria, denominada Secretaria Municipal de Inclusão de Pessoas, que irá abranger diversas pautas sociais, hoje levantadas pelo “Mulheres por Gurupi”. Juliana explica os planos futuros: “Meu compromisso como primeira-dama será de cobrar que o Cristiano implemente essas ações sociais em seu plano de gestão, atendendo as mulheres, as crianças, as famílias atípicas, idosos, e enfim, pessoas com qualquer tipo de vulnerabilidade social”, conclui ela.

Lançamento e primeiros passos

Estão sendo dados os primeiros passos do recém-criado “Mulheres por Gurupi”, mas desde sua gênese, o movimento se mostra bem-organizado e estruturado. “Já contamos com o apoio de advogadas, jornalistas, empresárias de Gurupi, além de diversas outras profissionais que poderão agregar muito nesse diálogo e em nossas ações”, diz Juliana, que se mostra otimista sobre o lançamento do movimento, marcado para o dia 04 de junho, às 18h30, no endereço da Rua 10, Qd. 9, Lt. 2, Parque Primavera. Todos os interessados em participar podem se inscrever por meio do link https://abrir.link/oBPlc .