Cristiano e Tatiane participam do encerramento do Curso de Produção de Doces no Projeto Nina e destacam propostas para valorização das mulheres

Por Redação

Os candidatos a prefeito e vice-prefeita pelo PSDB, Cristiano e Tatiane, participaram do evento de encerramento do curso de produção de doces promovido pelo Projeto Nina, uma iniciativa liderada pela Irmã Neir em parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Gurupi. Durante o evento, Cristiano ressaltou a importância de projetos como esse para a comunidade de Gurupi.

“O Projeto Nina é um exemplo vivo de como a solidariedade e a dedicação de pessoas generosas podem transformar vidas, especialmente em um momento onde o poder público tem deixado a desejar,” afirmou.

Cristiano aproveitou a ocasião para convidar todos os presentes a se envolverem mais com o projeto, destacando a necessidade de apoio contínuo a essas iniciativas. “Aos que vieram hoje pela primeira vez, voltem mais vezes e colaborem. Gurupi precisa de mais gente com esse espírito, com essa vontade de fazer a diferença,” disse ele.

Além disso, o candidato reforçou seu compromisso com a valorização das mulheres e o empreendedorismo feminino. Ele mencionou que seu plano de governo inclui propostas para apoiar a criação de negócios liderados por mulheres, oferecendo consultoria, treinamento e acesso a microcrédito. “Promover o empreendedorismo entre as mulheres é essencial para fortalecer nossa economia e garantir oportunidades iguais para todos,” destacou. Cristiano encerrou sua fala parabenizando as formandas pelo esforço e dedicação, afirmando: “A mudança para vocês começa hoje, e logo estarão prontas para novas oportunidades e desafios”, disse.