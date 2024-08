Cristiano e Tatiane quebram especulações negativas de opositores e garante registro de candidatura; “Tá feito!”

Por Redação

Em clima de véspera da campanha eleitoral, o pré-candidato a prefeito de Gurupi pelo PSDB, Cristiano Pisoni, publicou hoje (15) em suas redes sociais a confirmação sobre o registro de candidatura de sua chapa majoritária. Na publicação feita em vídeo, Cristiano aparece ao lado da pré-candidata a vice-prefeita Tatiane Barreto, também do PSDB. Então, os dois afirmam em alto e bom som: “Registro de candidatura? Tá feito!” e asseguram aos eleitores que a chapa estará nas urnas nas eleições de 06 de outubro.

O vídeo é uma resposta às especulações de apoiadores de outros candidatos, que dizem não acreditar na continuidade de Cristiano nas eleições de 2024. Mas o pré-candidato declara: “Muito foi especulado sobre a minha candidatura, e alguns até duvidaram que eu seguiria em frente. Mas eu estou aqui para deixar uma coisa garantida: meu nome estará nas urnas, junto de Tatiane, mulher de fibra que escolhi como minha parceira de gestão,” enfatiza.

Cristiano e Tatiane possuem pontos em comum. Um deles, é o fato de ser a primeira vez que colocam seus nomes em um pleito político. Os parceiros de chapa afirmam que esse é um dos seus diferenciais, sendo algo “positivo para a gestão de Gurupi, que tem agora a oportunidade de experimentar o que algumas cidades do Tocantins já vivem: uma visão de gestão mais técnica dentro do poder público,” defende Cristiano, que é empresário de sucesso em Gurupi e tem MBA em Gestão.

“O Cristiano é gestão, eu sou coração,” resume Tatiane ao falar da dinâmica dos dois neste pleito. Ela explica que, por trabalhar há 24 anos na ação social através do setor privado, conhece a realidade dos gurupienses das mais variadas classes sociais. “Trabalhar no Mesa Brasil, do Sistema Fecomércio, me dá muita bagagem daquilo que pode ser feito quando a gente une o setor privado com o setor público a favor da nossa população. Amo o meu trabalho e sou apaixonada por ajudar as pessoas. Vi nesse convite do Cristiano para ser vice, uma oportunidade de ajudar mais ainda cada gurupiense,” declara Tatiane.