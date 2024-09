Cristiano lamenta ataques de Eduardo Fortes à imprensa e reforça defesa da liberdade de expressão

da redação

O candidato à Prefeitura de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), se solidarizou com o jornalista Jairo Santos, que recentemente foi alvo de críticas de Eduardo Fortes (PSD). Fortes justificou sua ausência no debate da TV Norte Tocantins, filiada ao SBT, alegando parcialidade de Jairo. Durante seu programa ao vivo, “O Povo na TV”, Jairo rebateu, exibindo documentos que comprovavam que a equipe de Eduardo havia concordado com todas as regras do debate. “Por que, de última hora, o senhor avisa que não vai ao debate, se concordou por duas vezes com a ata e as regras? Muito estranho isso”, questionou Jairo.

Em seu programa, o jornalista criticou a postura contraditória de Eduardo, que utilizou conteúdo do próprio site de Jairo, o E-Notícia Tocantins, em seu programa eleitoral. “Quer dizer que quando é para usar o meu conteúdo para criticar outros candidatos, pode. Agora quando é para comparecer a um debate, não, porque eu elogiei alguém? […] Eu não me lembro de ter feito isso”, disparou Jairo. Ele também desafiou Eduardo a comparecer ao programa e fazer as críticas frente a frente. “Se o senhor está falando de mim, venha aqui e fale na minha cara. Quero ver se o senhor tem coragem de dizer que eu sou parcial”, afirmou Jairo.

O candidato Cristiano lamentou o ocorrido e relembrou um episódio anterior, no qual Eduardo Fortes tentou censurar o jornalista José Manuel, da Nova FM. Na época, Cristiano criticou duramente a atitude de Eduardo. “O deputado não está pronto para ser criticado e nem para gerir a cidade. Ele não tem traquejo para lidar com a imprensa, o que demonstra sua falta de preparo”, declarou Cristiano, que reiterou seu apoio à liberdade de expressão e ao trabalho dos jornalistas locais.

Cristiano também levantou questionamentos importantes aos eleitores de Gurupi: “Será que queremos um líder que ataca a imprensa quando lhe convém e evita o debate público? Além de tudo, não é homem de palavra, já que se comprometeu a ir ao debate e deu para trás no momento mais inconveniente possível. Se foge de pequenos compromissos, imagine o que fará com a gestão de Gurupi? À frente da prefeitura, enfrentaremos situações inusitadas e nem sempre confortáveis, problemas que teremos que resolver e ponto. Se o candidato fica escolhendo estar apenas onde convém, não está preparado para administrar as situações adversas que a gestão de uma cidade inteira trará”, pontuou.

Para o tucano, as atitudes de Eduardo são negativas para a democracia e para o livre debate de ideias. “Minha solidariedade ao Jairo e a todos os jornalistas que fazem um trabalho sério por Gurupi. A imprensa é fundamental para expor os problemas da cidade e ajudar a buscar soluções. Vamos valorizar e respeitar esse trabalho”, concluiu Cristiano.