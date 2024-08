Cristiano levanta questionamentos sobre caso da aposentadoria da prefeita Josi Nunes “É muita denúncia ao Ministério Público para um mandato só”, declarou o pré-candidato

Por Redação

O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB) deu seu posicionamento a respeito da recente polêmica envolvendo a prefeita Josi Nunes (UB), uma suposta aposentadoria ilegal como servidora efetiva da UnirG, mesmo sem nunca ter passado por concurso público. As informações estão no Inquérito Civil Público n. 4172/2024, instaurado pelo Ministério Público do Tocantins, que está apurando os fatos.

“Vimos que o GurupiPrev já se pronunciou e esclareceu que teve decisão judicial favorável à Josi em 2023. Sabemos que decisão judicial não se questiona, apenas se cumpre. Mas há outras coisas que precisamos questionar: Por que a prefeita pediu segredo de justiça sobre esse caso? Outra dúvida é sobre o silêncio da Fundação UnirG diante de uma situação como essa, sendo que a instituição está diretamente ligada a isso. Também vale refletir que já vimos inúmeras denúncias ao Ministério Público no mandato da prefeita. É muita denúncia para um mandato só, e isso comunica algo sobre a gestão atual”, declarou Cristiano.

Pisoni esclareceu que não está interessado em lançar críticas vãs aos adversários políticos, mas sim em lançar luz aos fatos, a favor da população. “Em período próximo das eleições, é mais necessário do que nunca que nossos eleitores saibam quem estão escolhendo como futuros gestores de Gurupi. Levanto questionamentos porque não sou só eu que quero respostas, mas todos os gurupienses”, concluiu o pré-candidato.