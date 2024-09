Cristiano participa da Marcha para Jesus e reforça compromisso com eventos desse porte em sua gestão

Por redação

Neste sábado, o candidato à Prefeitura de Gurupi, Cristiano Pisoni, participou da Marcha para Jesus, um dos maiores eventos religiosos do município, organizado pela Associação de Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG). Durante o evento, Cristiano elogiou a decisão dos organizadores de manter o foco na espiritualidade, evitando a politização da marcha, e reafirmou seu compromisso de, se eleito, promover e apoiar eventos religiosos e culturais que fortaleçam a comunidade e seus valores.

“É fundamental que eventos como a Marcha para Jesus mantenham sua essência e seu caráter espiritual. A postura da AMEG em garantir que esse momento seja dedicado exclusivamente à adoração a Deus é exemplar e mostra o respeito que todos devemos ter pela fé e pela espiritualidade de nossa gente”, destacou Cristiano, que caminhou ao lado dos participantes, sem manifestação nenhuma de campanha eleitoral, demonstrando respeito às orientações dos organizadores.

“Em minha gestão, eventos como esse terão total apoio, pois acredito que eles são fundamentais para o fortalecimento dos valores que queremos ver em nossa cidade. Não sou daqueles que tentam transformar cada espaço de fé em um palanque eleitoral. Gurupi tem jeito, e esse jeito passa pelo respeito à fé e à cultura do nosso povo. Vamos fazer diferente, sem misturar o que é sagrado com política, e com o apoio da nossa comunidade, construir uma cidade que valoriza e promove eventos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas”, concluiu Cristiano.

Cristiano também aproveitou a oportunidade para reforçar algumas de suas propostas voltadas ao apoio a festividades religiosas e à promoção da cultura em Gurupi. Entre as propostas do candidato está a criação de um calendário anual de eventos religiosos e culturais que integre a comunidade, valorize as tradições locais e atraia visitantes para a cidade, gerando renda e fortalecendo o comércio local. Além disso, Cristiano propõe o incentivo a festividades religiosas como a própria Marcha para Jesus e outras celebrações que envolvem a comunidade evangélica e católica de Gurupi, sempre com foco no respeito e na valorização da fé.